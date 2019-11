Ue taglia le stime di crescita dell'Italia, ultima in Europa: +0.4% nel 2020

Ue stime crescita Italia, siamo ultimi in Europa

L’economia italiana è in stallo dall’inizio del 2018 e non mostra segni di “ripresa significativi”. E’ quanto emerge dalle previsioni economiche di autunno della Commissione europea, che certificano che il nostro paese resta l’ultimo in Europa per crescita.

Ue stime crescita Italia, economia italiana in stallo

Il Pil dell’Italia, secondo i dati della Commissione, crescerà dello 0,1% alla fine di quest’anno per risalire a 0,4% nel 2020, mentre nel 2021 dovrebbe arrivare allo 0,7%. Il rapporto dell’esecutivo Ue sottolinea che l’economia italiana “è in gran parte stagnante dall’inizio del 2018” e “in linea con le tendenze globali, la produzione si è ulteriormente indebolita quest'anno: il forte calo degli ordinativi ha limitato la crescita”.

Ue stime crescita Italia, nessuna rirpesa significativa

I principali indicatori, secondo Bruxelles, non sembrano suggerire una “ripresa imminente della produzione nella seconda metà dell’anno”. Inoltre “aumentano i segnali di debolezza del settore manifatturiero”, che “hanno iniziato a diffondersi ai servizi”. L’anno prossimo la Commissione prevede una ripresa “modesta” grazie soprattutto alla crescente domanda esterna e della spesa delle famiglie, anche “se quest’ultima sarà parzialmente frenata da un indebolimento del mercato del lavoro”.

Ue: Dombrovskis, chi ha alto debito riduca con politiche prudenti

“Chiedo a tutti i paesi Ue con alti livelli di debito di perseguire politiche di bilancio prudenti e di mettere i loro livelli di debito su un percorso discendente". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, presentando le previsioni economiche d'autunno. Italia e Belgio sono gli unici due paesi dell'area euro con un debito superiore al 60% del Pil in aumento tra il 2019 e il 2020. Il debito della Francia, invece, è stabile. Dombrovskis ha anche lanciato un appello "agli Stati membri che hanno spazio fiscale di usarlo" per sostenere la crescita.