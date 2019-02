Un guru del brand per Della Valle. Tod’s, arriva Carlo Alberto Beretta

Diego Della Valle prosegue nella riorganizzazione manageriale del Gruppo Tod’s per farlo evolvere verso quel nuovo modello produttivo e di comunicazione basato sul lancio di nuovi prodotti ogni due mesi in aggiunta alle collezioni stagionali. Nel gruppo da lunedì 25 - scrive www.primaonline.it - entra un manager di grande esperienza nel mondo della moda e del lusso: Carlo Alberto Beretta, che avrà la responsabilità di brand general manager per il brand Tod’s riportando all’amministratore delegato e general manager Umberto Macchi di Cellere.

Laureato alla Bocconi in economia, gestione aziendale, marketing, Beretta ha iniziato alla Rinascente nel 1991 come divisional merchandise manager per poi passare in Valentino come menswear brand director. Nel 2003 è iniziata la lunga collaborazione con il gruppo Zegna, dove fino al 2014 è stato merchandising director e retail development director. Quindi l’ingresso in Kering, inizialmente come ceo di Bottega Veneta e poi come chief client & marketing officer di gruppo.