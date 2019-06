Unicredit raddoppia con Sandokan 2. Rumors

Unicredit avrebbe dato avvio a un’operazione di gestione di due miliardi di crediti problematici, principalmente utp (gli unlikely to pay). Secondo i rumors, dopo un primo piano lanciato tre anni fa (denominato Sandokan 1) Unicredit raddoppia quindi il progetto di co-investimento con Pimco, Gwm e Aurora Recovery Capital nella gestione dei crediti immobiliari.

Di fatto un deal denominato Sandokan 2. L’operazione, favorita dal buon esito del primo progetto Sandokan del 2016 da 1,3 miliardi di euro, sarebbe stata perfezionata nelle scorse ore e sarebbe già nella sua fase operativa.



Secondo Il Sole24Ore l’operazione non comporterà per Unicredit il deconsolidamento del portafoglio, ma questa possi non è esclusa in futuro.