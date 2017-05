Unicredit-Bei, 850 mln di finanziamenti alle imprese

Il gruppo Unicredit ha firmato con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) un accordo per l'apertura di tre nuove linee di finanziamento destinate alle imprese italiane dei settori produttivi e dei servizi, per un ammontare complessivo di 850 milioni di euro. Unitamente agli importi sopra indicati, informa una nota, Unicredit e Unicredit Leasing si impegnano a erogare altrettanti fondi a medio termine, sempre destinati a Pmi e Mid-Cap, portando a un miliardo e 700 milioni di euro le risorse messe a disposizione del sistema produttivo italiano. Le tre linee di finanziamento concordate con Bei sono cosi' articolate: - 500 milioni per le imprese con organico fino a 250 dipendenti per finanziare investimenti in beni materiali e immateriali e in capitale circolante. I progetti finanziabili non potranno superare l'importo di 25 milioni di euro, con la possibilita' per le imprese di accedere anche alla garanzia del Fondo Centrale. - 300 milioni di euro destinati alle imprese fino a 3.000 dipendenti per realizzare investimenti materiali e immateriali e finanziare capitale circolante. In questo caso gli investimenti finanziati non potranno superare i 50 milioni di euro. - 50 milioni di euro sono infine destinati a investimenti finalizzati alla prevenzione e alla ricostruzione di infrastrutture industriali, turistiche e agricole situate nelle Regioni colpite da disastri naturali.