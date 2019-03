UniCredit, Blackstone sul mattone. Mustier: vendita da un miliardo

Ci sarebbe Blackstone tra gli investitori interessati agli asset immobiliari messi sul mercato da UniCredit. Secondo gli ultimi rumors, l’istituto guidato da Jean Pierre Mustier avrebbe avviato un processo di dismissioni per un valore complessivo di un miliardo di euro. Nel dettaglio si tratterebbe di immobili non strumentali, a partire dalle filiali ormai non più utilizzate.

La mossa sarebbe coerente con le indicazioni fornite al mercato in occasione delle ultime presentazioni agli analisti nel corso delle quali la banca ha fatto esplicito riferimento a cessioni immobiliari. Tra i soggetti alla finestra, rivela MF-Milano Finanza, ci sarebbe per l’appunto il fondo Blackstone accanto ad altri soggetti che stanno studiando con attenzione alcuni asset.

Diverse banche hanno avviato processi di valorizzazione del patrimonio non strumentale. Deutsche Bank ad esempio ha conferito le 90 filiali italiane a un fondo immobiliare, utilizzando la modalità del sales & lease back. Per questa operazione il gruppo tedesco guidato in Italia da Flavio Valeri si è affidato a Hines e al gruppo Qatar Holding.