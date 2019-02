UniCredit: cambia la squadra in vista del Piano 2020-23, lascia il dg Papa

Cambio tra le prime linee di UniCredit. Dopo 39 anni con il gruppo, durante i quali ha ricoperto diversi ruoli manageriali fino ad assumere il ruolo di direttore generale, Gianni Franco Papa, in accordo con la banca, si dimettera' con efficacia dal 1 giugno 2019. L'annuncio e' contestuale al progetto di riorganizzazione della squadra manageriale con l'avvio dello sviluppo del Piano Strategico 2020-23, che sara' presentato ai mercati il 3 Dicembre 2019 a Londra. Il progetto di riorganizzazione, approvato oggi dal cda, ha come obiettivo quello di continuare il processo di razionalizzazione iniziato con Transform 2019, e assicurare che la squadra manageriale, che implementera' il Piano Strategico 2020-23, ne abbia la responsabilita' sin dall'inizio del processo di pianificazione. Il progetto organizzativo sara' effettivo entro la fine di marzo. Nel riassetto, tra i vari punti, Richard Burton diventera' il responsabile della divisione Corporate and Investment Banking pienamente integrata, mentre Francesco Giordano e Olivier Khayat sono nominati co-Ceo Commercial Banking Western Europe. 'Ci apprestiamo ad affrontare l'ultima parte della maratona di Transform 2019 e con l'avvicinarsi del raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari ed operativi, e' giunto il momento di prepararci al prossimo ciclo strategico' spiega il ceo Jean Pierre Mustier. Tutto questo iniziera' 'da un team manageriale con ancora piu' energia e una struttura rinnovata in grado di implementare la nuova strategia'. La prossima fase della trasformazione di UniCredit 'sara' di lungo periodo e fara' leva sui risultati di Transform 2019 con una focalizzazione ancora maggiore sulla attivita' di banca commerciale supportata da un Corporate and Investment Banking pienamente integrato'. La novita' e' che 'lavorando a stretto contatto con tutte le divisioni, il Group Transformation office, parte dell'area Coo, guidera' la trasformazione di gruppo e identifichera' e realizzera' efficienze di processo per migliorare la soddisfazione dei clienti e la produttivita''. Inoltre l'allargamento della funzione di Finanza e Controllo 'supportera' tutte le iniziative di gruppo e lo sviluppo del business.' Continuando a razionalizzare la struttura manageriale, 'con un numero inferiore di riporti diretti', Mustier potra' cosi' "focalizzarsi sulla nuova strategia, guidare il processo di trasformazione e contribuire allo sviluppo della prossima generazione di manager di UniCredit'.