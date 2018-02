Unicredit: cda presenta lista per consiglio, Saccomanni presidente

Il consiglio di amministrazione di Unicredit ha approvato all'unanimita' la lista dei candidati da proporre all'assemblea del prossimo 12 aprile, in vista del rinnovo dell'organo. I nomi proposti sono quelli di Fabrizio Saccomanni come presidente, Jean Pierre Mustier a.d., e come come consiglieri Lamberto Andreotti, Sergio Balbinot, Cesare Bisoni, Martha Dagmar Boeckenfeld, Isabelle De Wismes, Stefano Micossi, Mohamed Hamad Al Mehairi, Maria Pierdicchi, Andrea Sironi. Si tratta, precisa una nota, della prima volta che una banca italiana di grandi dimensioni presenta una propria lista per il cda. (AGI) Gla