UniCredit cede il Tucherpark di Monaco. Punta a un mld. Gli occhi di Allianz

Completate le caselle della prima linea con la nomina del responsabile dell'area Finanza e Controllo, Jean Pierre Mustier prosegue con la sua azione di rafforzamento degli indici patrimoniali di UniCredit, dismettendo immobili non core soprattutto in Germania.



Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, la controllata tedesca Hypovereinsbank (HVB) ha messo infatti in vendita i terreni e il complesso immobiliare di Tucherpark a Monaco di Baviera, area di circa 120 mila metri quadrati immersa nel verde fra il fiume Isar e l'Englischer Garten. Business center che ospita 10 edifici, fra cui gli uffici di HVB (i banker resteranno negli immobili con un contratto di locazione di durata quinquennale), l'Hilton Hotel Tower e un mega-complesso sportivo con piscina, palestra e ristorante.





Per la cessione, uniCredit ha arruoltato Merrill Lynch, dossier su cui hanno messo gli occhi con tanto di offerte il colosso assicurativo teutonico Allianz e Art-Invest, uno dei più importanti gruppi tedeschi di real estate e che potrebbe fruttare secondo le stime del venditore fra gli 1 e 1,2 miliardi di euro, anche se alcuni addetti ai lavori considerano il target molto ambizioso, valutando l'operazione nell'ordine degli 800 milioni.



L'enorme discrepanza nelle stime è il risultato di prospettive ancora non chiare sull'edificabilità dei terreni oggetto della vendita e potenziali restrizioni future che valgono per gli edifici storici ("Denkmalschutz"). No comment da UniCredit.