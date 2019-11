Unicredit, al via il piano "Team23". La strategia della banca paneuropea

Unicredit: concluso piano Transfor2019, nuovo piano sarà 'Team23'

Ha un nome il nuovo piano di Unicredit, che si chiamerà 'Team23'. A svelarlo, nella nota che accompagna i conti al 30 settembre, l'ad Jean Pierre Mustier, secondo cui, dopo aver raggiunto gli obiettivi di Transform 2019, "continueremo ad andare avanti con successo e presenteremo la nostra nuova strategia di business, 'Team 23', il prossimo 3 dicembre". La banca, viene sottolineato, ha già messo in atto "ulteriori azioni incisive" per preparare il nuovo piano, grazie agli effetti della cessione della rimanente quota della partecipazione in Fineco nel terzo trimestre, al calo del portafoglio di Btp, sceso di 3,6 miliardi, e alle attività di 'pre-funding'.

Unicredit, Mustier: erogatioltre 100mln a sociale Italia

"I risultati trimestrali" di Unicredit "siconfermano ancora una volta solidi e "sono orgoglioso che nel terzotrimestre abbiamo raggiunto un totale di oltre 100 milioni di euroerogati in Italia tramite il nostro programma di social impact bankingper sostenere le nuove imprese sociali e fornire investimenti di impactfinancing e micro-crediti a clienti che operano in aree economicamentesvantaggiate". Lo sottolinea nella nota sui conti, il ceo Jean PierreMustier.

Unicredit: utile adj 9 mesi a 3,3 mld; conferma 4,7 mld per 2019

Unicredit ha realizzato nei primi nove mesi dell'anno un utile netto rettificato pari a 4,3 miliardi, in rialzo dell'8,2% anno su anno, e conferma l'obiettivo di 4,7 miliardi di utile netto rettificato a fine 2019. Ad annunciarlo il gruppo che ha approvato i conti al 30 settembre, che vedono un risultato netto contabile a 4,3 miliardi, grazie agli 1,1 miliardi realizzati nel terzo trimestre. Sul fronte degli altri numeri che compongono il bilancio, i ricavi sono frenati del 2% a 14 miliardi, con un margine di interesse dei nove mesi sceso a 7,7 miliardi (-2,2% anno su anno) e commissioni in flessione del 2,1% a 4,7 miliardi. Al tempo stesso, tuttavia, è più rapida la discesa dei costi, calati del 3,6% a 7,4 miliardi; questa circostanza porta il rapporto costi ricavi al 53%, con un calo dello 0,9% rispetto al 30 settembre 2018. In crescita i coefficienti patrimoniali, con il Cet1 che al 30 settembre è al 12,6%, in crescita di 50 punti base sullo scorso anno.

Unicredit: Mustier, conti solidi; raggiunti o superati obiettivi

I risultati di Unicredit "si confermano ancora una volta solidi". A dirlo, commentando i conti del terzo trimestre, è l'ad Jean Pierre Mustier, secondo cui la banca ha "eseguito con successo Transform 2019". "Grazie alle nostre azioni proattive e decise abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi chiave o comunque li supereremo entro la fine di quest'anno", ha aggiunto. Il risultato netto del terzo trimestre, senza componenti non ricorrenti, pari a 1,1 miliardi di euro, in crescita del 25,7 per cento rispetto all'anno precedente rettificato, "è stato ancora una volta uno dei migliori trimestri raggiunti in un decennio. Il trimestre ha beneficiato di solide dinamiche commerciali, di forti ricavi da negoziazione e della nostra attenzione alla gestione disciplinata dei costi, che continua a produrre risultati", ha continuato il banchiere francese.

Mediobanca: Mustier, venduto dopo bocciatura nuovo Patto fra soci

La scelta di vendere la quota di Mediobanca che Unicredit aveva come primo socio è arrivata dopo che lo scorso anno "nessun accordo è stato possibile" sulla formazione di un nuovo "patto più forte" fra i soci di Piazzetta Cuccia alla scadenza dello storico Patto di sindacato. A dirlo l'Ad di Unicredit, Jean Pierre Mustier, all'indomani della cessione delle azioni. La scelta, ha aggiunto, è in ogni caso arrivata in maniera "indipentente"; l'Ad ha poi risposto a una domanda su eventuali contatti con Leonardo Del Vecchio, da oggi primo socio di Piazzetta Cuccia, spiegando che Unicredit non parla di singoli clienti. Rispondendo a una domanda sulle ragioni finanziarie della mossa, Mustier ha spiegato che "se non fossimo azionisti non avrebbe avuto senso comprare la quota" in un concorrente e che la vendita, avvenuta al prezzo di 10,53 euro per azione con uno sconto del 2,3 per cento circa rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Mediobanca pre-annuncio, fa registrare un piccolo profitto senza effetti sul capitale. "Investiremo queste risorse nel supporto dell'economia", ha concluso Mustier.

Mediobanca: Mustier, molto ben gestita; lo riconoscono investitori

Mediobanca è una compagnia "estremamente ben gestitia" e Unicredit era "contenta di ciò che loro hanno fatto in termini di management e performance. Questo è stato riconosciuto anche dagli investitori". A dirlo, in una call con le agenzie di stampa dopo la vendita della quota che deteneva in piazzetta Cuccia, di cui era storicamente primo socio, è l'ad di Unicredit Jean Pierre Mustier. L'accelerated book building lanciato ieri per smobilitare la partecipazione, ha aggiunto senza rivelare quanti investitori si siano suddivisi le azioni, "è stato chiuso in un'ora" e con uno sconto di appena il 2,3%, segnale che nel mercato c'è interesse a investire in Mediobanca.