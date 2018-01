Unicredit, effettiva la delibera che toglie limite del 5% al diritto di voto

Unicredit, effettiva la delibera che toglie il tetto del 5% all'esercizio del diritto di voto​

Il Consiglio di Amministrazione di Unicredit, nella giornata di ieri, in esercizio della delega conferitagli dall’Assemblea del 4 dicembre 2017 ha deliberato di rinunciare alla Condizione di Stop-Loss e, conseguentemente, la Delibera sull'eliminazione del limite del 5% all'esercizio del diritto di voto ha acquisito efficacia. In data 4 dicembre 2017, infatti, l’assemblea straordinaria degli azionisti ordinari di UniCredit aveva approvato l’eliminazione del limite del 5% all’esercizio del diritto di voto e la modifica degli articoli 5, 15 e 17 dello statuto sociale. In data 12 dicembre 2017, la Delibera era stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano. Il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni dalla Data di Iscrizione, pertanto entro il 27 dicembre 2017, a un valore di liquidazione unitario pari a 16,340 euro per ciascuna azione ordinaria. Unicredit comunica che il Diritto di Recesso risulta essere stato validamente esercitato con riguardo a 6.304.964 azioni ordinarie complessive. Dal momento che il numero delle azioni per le quali il Diritto di Recesso è stato esercitato è superiore al limite di 5.564.220 azioni ordinarie - pari allo 0,25% del capitale sociale della Società -, l’efficacia della Delibera è condizionata al mancato superamento del suddetto limite.

Unicredit: offerta in opzione per le azioni ordinarie per le quali è stato presentato diritto di recesso

Unicredit offre in opzione le azioni ordinarie per le quali è stato validamente esercitato il Diritto di Recesso agli azionisti, in proporzione alla quota di partecipazione detenuta alla chiusura della giornata contabile del 24 gennaio 2018 (record date) e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, a un prezzo di offerta corrispondente al Valore di Liquidazione delle azioni ordinarie determinato in conformità al disposto dell’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, secondo il seguente rapporto: "le 6.304.964 azioni ordinarie oggetto di recesso sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 azione ordinaria oggetto di recesso per ogni 352 azioni UniCredit complessivamente possedute con arrotondamento per difetto all’unità inferiore".