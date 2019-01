Unicredit: emessi due bond senior da 3 mld dollari

Unicredit ha emesso con successo due bond senior non-preferred a tre anni per un valore complessivo di 3 miliardi di dollari. Si tratta di un bond per un importo pari a 2,5 miliardi di dollari a tasso fisso e un bond per un importo pari a 0,5 miliardi a tasso variabile, entrambi con scadenza il 14 gennaio 2022. Questa transazione, informa una nota, è la terza sul mercato dei bond senior non-preferred collocati da Unicredit, dopo la prima emissione nel gennaio 2018 di un bond a 5 anni per un importo di 1,5 miliardi e di quella a 5 anni per un importo pari a 3 miliardi a novembre 2018.

I bond saranno computabili ai fini Tlac e a tal proposito si prevede un impatto positivo di circa 72 punti base. Questa transazione fa parte del piano di Funding di Unicredit ai fini Tlac, relativamente al quale la Banca, come annunciato durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre 2018, aveva un obiettivo di emissioni per un importo complessivo tra 3 e 5 miliardi di euro entro la fine del primo trimestre 2019.

Il processo di book building ha generato richieste per circa 8 miliardi di dollari, che rappresentano il riscontro più elevato (per una singola transazione) mai registrato sul mercato italiano dei bond 'Yankee' negli ultimi 3 anni, con una distribuzione geografica molto capillare in grado raccogliere ordini da oltre 200 investitori globali: il 65% dagli Stati Uniti, il 18 % dal Regno Unito, il 3% dal Medio Oriente e il 14% dal resto dell'Europa