UniCredit, Fineco fa volare gli utili. Mustier rivede i target e titolo ko

La prima fase del deconsolidamento in Fineco mette la ali agli utili semestrali di UniCredit che dopo la vendita del 17% nella banca online ex controllata guidata da Alessandro Foti scatta la fotografia dell'andamento del business da gennaio a giugno che presenta 3,2 miliardi di profitti, un risultato in crescita del 51,7% sullo stesso periodo del 2018. Anche se gli utili netti del secondo trimestre arrivano a quota 1,85 miliardi (+81%) sotto però le attese degli analisti che stimavano un risultato netto di 2,2 miliardi di euro.

Alla performance del primo trimestre un contributo arriva anche dalla cessione degli immobili in Germania. "Nel primo semestre 2019, seppure in un contesto macroeconomico complesso, siamo stati in grado di conseguire ancora una volta risultati solidi. Rimaniamo fiduciosi nei fondamentali dell'Italia e dell'Europa. UniCredit continua a finanziare con successo l'economia reale dei Paesi in cui opera", ha commentato l'amministratore delegato della banca Jean Pierre Mustier.

"I risultati ottenuti negli ultimi tre anni forniscono una solida base su cui sviluppare il nostro prossimo piano", ha aggiunto il banchiere francese, secondo cui UniCredit "ha compiuto buoni progressi sulle quattro misure finanziarie annunciate lo scorso trimestre, sulla base delle quali prepariamo la nuova strategia commerciale che presenteremo al Capital Markets Day di dicembre", ha spiegato ancora.

I prossimi sei mesi di UniCredit però dovranno prendere atto delle difficoltà del mercato: la banca di Piazza Gae Aulenti ha rivisto infatti al ribasso i target sui ricavi da 19 miliardi a 18,7 miliardi. Confermati invece gli altri obiettivi: i costi a 10,1 miliardi, il target di costo del rischio a 55 punti base, le esposizioni creditizie deteriorate lorde della non core per il molto al di sotto di 14,9 miliardi e vicine a 10 miliardi. L'utile netto rettificato è visto a 4,7 miliardi.



Infine, in vista del nuovo piano industriale che prevedrà altri esuberi che verranno però coperti da uscite volontarie, per quest'anno i tagli al personale a Unicredit dovrebbero essere terminati. La banca infatti conferma che l'obiettivo di riduzione netta di 14.000 "Full time equivalent" del piano Trasform 2019 e' stato infatti raggiunto, il calo trimestre su trimestre è stato di 274 unità.

Da dicembre 2015 sono state chiuse 925 filiali, il 98% di quelle da chiudere in Europa occidentale e' stato raggiunto, con 24 filiali chiuse nel secondo trimestre di quest'anno. Così "i costi operativi totali per il 2019 sono confermati a 10,1 miliardi, materialmente migliore rispetto il target posto da Transform 2019".

Nel dettaglio, si legge in una nota, i costi del personale sono scesi a 1,5 miliardi nel secondo trimestre (-4,5%) per effetto della riduzione degli FTE (-2.708 unita' anno su anno) che si sono attestati a 84.836 persone, "raggiungendo il target di riduzione netta del personale in linea con Transform 2019". E questo fa concludere all'istituto di essere "in netto anticipo rispetto al piano" sulla trasformazione del modello operativo.