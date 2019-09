Unicredit in manovra sulle sofferenze. Si tratta con doValue. Rumors

Ancora manovre sulle sofferenze per Unicredit. Secondo i rumors, sarebbero in corso delle trattative tra Unicredit e doValue (la ex doBank) per la cessione da parte della prima di un maxi-portafoglio di mutui ipotecari da 5 miliardi di euro alla seconda, che agirebbe in qualità di servicer.

Per il Sole 24 Ore le discussioni sarebbero in fase avanzata e prevederebbero la cartolarizzazione del pacchetto di sofferenze e l’utilizzo delle Gacs (ossia la garanzia statale sulla parte senior di cartolarizzazione). La banca guidata da Mustier sta insomma accelerando sullo smaltimento di crediti problematici, come dimostra un'altra operazione, di due giorni fa: Unicredit ha ceduto a Illimity un portafoglio di crediti in sofferenza del segmento piccole e medie imprese.



Il portafoglio comprende esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano con una creditoria complessiva – al lordo delle rettifiche di valore – di circa 730 milioni di euro.