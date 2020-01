UniCredit, inclusa nel Bloomberg's 2020 Gender-Equality Index

UniCredit è una delle 325 aziende incluse nell'indice Bloomberg 2020 Gender-Equality - GEI

La Banca si conferma essere un modello di progresso per le donne sul posto di lavoro, misurato attraverso con un processo di misurazione e un approccio trasparente. Jean Pierre Mustier, UniCredit CEO, ha commentato:"La diversità e l'inclusione sono tra i pilastri più importanti della cultura di UniCredit: garantiscono un ambiente di lavoro più equo e positivo per tutti i dipendenti, in cui tutti i talenti - indipendentemente dalle connotazioni di genere, razza, orientamento sessuale o nazionalità - possono sbocciare. Per quanto concerne la diversità di genere, continuiamo a rafforzare attivamente la presenza di donne talentuose a livello di Gruppo, con progressi concreti, supportando il nostro impegno per un leadership team più eterogeneo e fornendo al contempo nuovi modelli per le nuove generazioni".