Unicredit: indice copertura Npl adeguato; da Bce impatto basso

L'indice di copertura di Unicredit sullo stock di crediti deteriorati e', secondo la banca stessa, "pienamente adeguato" e, grazie anche le azioni gia' prese e a quelle in programma, l'istituto ritiene che "il dialogo normativo con la Bce possa portare a un impatto basso, a una sola cifra in termini di punti base, sul suo Cet1 in riferimento alla copertura aggiuntiva del suo stock di crediti deteriorati, per ogni anno fino al 2024". A sottolinearlo la banca stessa con una nota.

Unicredit, dopo le notizie sulla raccomandazione non vincolante della Bce a tutte le banche sotto la supervisione diretta del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) in merito alla copertura dello stock di crediti deteriorati garantiti e non garantiti, ha ricordato anche che di aver "ridotto il proprio portafoglio di crediti deteriorati di oltre 36 miliardi (dato aggiornato al terzo trimestre 2018)", con un rapporto fra crediti deteriorati e totali che per il 'gruppo Core' si e' attestato al 4,3%, in linea con il campione Eba. La banca e' impegnata ad azzerare il suo portafoglio Non-Core entro il 2021 ed ha "un indice di copertura del 62% dello stock di crediti deteriorati, che si e' dimostrato il piu' alto in Europa negli ultimi stress test condotti dall'Eba in scenari avversi".