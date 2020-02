Unicredit: integra cda, entrano Bartolomè e De Giorgi

Il cda di Unicredit- su proposta del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability - ha cooptato quali consiglieri non esecutivi e indipendenti Beatriz Lara Bartolome' e Diego De Giorgi in sostituzione di Fabrizio Saccomanni e Martha Boeckenfeld. Tali nomine, si legge in una nota, saranno sottoposte per approvazione alla prossima assemblea. Beatriz Lara Bartolome' e' considerata una pioniera dell'innovazione e della trasformazione digitale. De Giorgi e' un senior corporate and investment banker, con una carriera internazionale. Negli ultimi 4 anni e' stato Responsabile del Global Investment Banking presso Bank of America Merrill Lynch.