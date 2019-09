UniCredit e Invitalia supportano i piani di sviluppo di Nuova Erreplast

Nuovi investimenti in ottica Industria 4.0 per 25 milioni di euro e nuove unità lavorative per Nuova Erreplast Srl, media impresa campana che opera nel settore della fabbricazione di imballaggi plastici principalmente per il mercato del food packaging. L’operazione imprenditoriale è resa possibile attraverso l’approvazione del Contratto di sviluppo proposto al Mise e supportato da UniCredit e Invitalia. La banca ha infatti approvato una operazione di finanziamento per complessivi 14 milioni di euro, finalizzata a supportare il piano di investimenti presso il nuovo stabilimento produttivo di Marcianise. Tale finanziamento si integra con le agevolazioni in c/impianti, pari a 8,7 milioni di euro, concessi da Invitalia (a valere su fondi Mise) e con nuove risorse di capitale apportate dai soci per 8 milioni. L’intero progetto intende accompagnare l’azienda campana nella diversificazione del proprio business sia in chiave produttiva che commerciale. I nuovi investimenti consentiranno inoltre di ampliare la gamma dei prodotti, con particolare riferimenti agli imballaggi eco-friendly, e sono funzionali all’ingresso in nuovi mercati di sbocco. Prevista inoltre la creazione di 35 nuovi posti di lavoro: dalle attuali 48 unità lavorative si passerà a 83 nel breve-medio periodo.Il dinamismo imprenditoriale dei soci fondatori ha consentito performance eccellenti pur in un contesto economico complesso per la produzione industriale nazionale, soprattutto del Mezzogiorno. In uno scenario di crescita zero, nell’ultimo decennio il valore della produzione è passato da 3,8 milioni di euro nel 2009 a 27,3 milioni del 2018 con un incremento dei ricavi del 16% rispetto al 2017. “Grazie ad UniCredit ed Invitalia -afferma l’ad Domenico Raccioppoli- la Nuova Erreplast può continuare nei suoi piani di crescita che prevedono investimenti in ottica Industria 4.0 per accrescere la competitività dell’azienda anche sui mercati internazionali. Per Domenico Arcuri, ad di Invitalia l’investimento è doppiamente virtuoso perché “genererà nuovi posti di lavoro e punterà a modernizzare la produzione con ricadute positive anche sotto il profilo ambientale”. “Con questa operazione UniCredit conferma il suo impegno per accompagnare i piani di crescita delle aziende del territorio, soprattutto quelle a più alto potenziale”, afferma Annalisa Areni, direttore Regionale Sud di UniCredit. “Attualmente, anche grazie agli investimenti previsti dal contratto di sviluppo, gli sforzidell’azienda sono indirizzati, oltre che sulle nuove linee di prodotti biodegradabili, asupportare le nuove sfide dei mercati della cosmetica e del farmaceutico che, in termini divalore aggiunto, esprimono margini decisamente superiori a quelli del mercato tradizionale e alimentare”.