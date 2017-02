UniCredit, Mustier vara aumento a sconto del 38%: 8,09 euro per azione

L'aumento di capitale da 13 miliardi di UniCredit sara' effettuato con l'emissione di 1,6 miliardi di nuove azioni al prezzo di sottoscrizione di 8,09 euro che saranno offerte in opzione ai soci nel rapporto di 13 nuovi titoli ordinari ogni 5 (ordinari o di risparmio) posseduti. L'esborso per le nuove azioni, spiega una nota, implica uno sconto del 38% rispetto al prezzo al netto dello stacco del diritto (Terp), calcolato in base al prezzo ufficiale odierno. I diritti di opzione saranno negoziati in Borsa dal 6 al 17 febbraio e saranno esercitabili dal 6 al 23 (dall'8 al 22 in Polonia).

Le banche del consorzio garantiranno la sottoscrizione integrale dell'eventuale inoptato. UniCredit sottolinea che la conclusione dell'aumento, per quanto riguarda l'intera offerta in opzione (quindi anche per l'offerta in Borsa dell'eventuale inoptato) e' attesa 'entro il 10 marzo 2017'. Il consorzio di garanzia per l'aumento e' coordinato e diretto da UniCredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley e Ubs Investment Bank, che agiranno come structuring advisor e, insieme a BofA Merrill Lynch, Jp Morgan e Mediobanca, in qualita' di joint global coordinator e di joint bookrunner e, in aggiunta, composto da Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Hsbc, in qualita' di co-global coordinator e di joint bookrunner.

Banca Imi, Banco Santander, Barclays, Bbva, Bnp Paribas, Commerzbank, Cre'dit Agricole Cib, Natixis e Socie'te' Ge'ne'rale saranno joint bookrunner, Abn Amro, Banca Akros e Macquarie co-bookrunner, Danske Bank co-lead manager e CaixaBank, Equita Sim, Haitong, Jefferies, Rbc Capital Markets, Smbc Nikko e Keefe, Bruyette & Woods co-manager.