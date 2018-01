Unicredit: nomina De Falco responsabile corporate banking Italia

UniCredit ha nominato Alfredo Maria De Falco responsabile Corporate & Investment Banking (Cib) Italy e Nicola D'Anselmo vice responsabile, a partire dal 1 marzo 2018. De Falco riportera' a Gianfranco Bisagni e Olivier Khayat, Global co-Heads Cib. Vittorio Ogliengo, attuale responsabile Cib Italy, lascera' il gruppo alla fine di febbraio 2018.

Commentando le nuove nomine, Gianfranco Bisagni e Olivier Khayat hanno dichiarato: "Considerata la loro lunga esperienza e la conoscenza approfondita del mercato italiano, Alfredo e Nicola rappresentano la scelta migliore, che dimostra la qualita' della squadra manageriale all'interno del gruppo. Il loro nuovo incarico rafforzera' ulteriormente la nostra indiscussa leadership in uno dei nostri principali mercati. Alfredo e Nicola potranno avvalersi del forte e consolidato team di Corporate & Investment Banking di cui disponiamo in Italia.

Ringraziamo Vittorio per aver contribuito al nostro successo negli ultimi anni". Alfredo Maria De Falco, informa una nota, e' entrato a far parte di UniCredit nel 2003 e ha un'ampia esperienza all'interno del Gruppo, compresa la responsabilita' dal 2016 alla guida delle attivita' americane di Cib. Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di responsabile Cib Italy Network, maturando una approfondita conoscenza del mercato e della clientela italiani. Nicola D'Anselmo e' entrato in UniCredit nel 2012 come senior banker dedicato alla gestione della clientela Cib in Italia. In precedenza, ha acquisito una significativa esperienza come responsabile Corporate & Investment Banking Italia per Bnp Paribas.