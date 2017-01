Unicredit paga i rumors a Piazza Affari. GenIntesa ha meno appeal

I rumors di un'accelerazione sull'aumento di capitale hanno appesantito Unicredit, maglia nera in Piazza Affari. Il titolo ha chiuso in calo del 5,1% a 27,71 euro. Sulla scia anche delle fibrillazioni politiche legate alla sentenza della Consulta sulla legge elettorale, la Borsa di Milano ha ceduto lo 0,5% a 19.329 punti. Deboli anche le altre Piazze europee, che hanno scontato le perdite di Wall Street, dopo il dato sul Pil Usa 2006. Unicredit e' anche coinvolta nel risiko su Generali, che ha perso l'1,47% a 15,4 euro. In calo pure Mediobanca, che ha ceduto l'1,23% a 8,4 euro.

Intesa ha invece guadagnato lo 0,8% a 2,26 euro. A trainare il listino sono state invece Stm (+3,6%), grazie ai conti e agli investimenti per possibili nuovi contratti con Apple, e il settore lusso, con Yoox, Luxottica e Ferragamo in salita di oltre il 2%. Il giorno dopo la presentazione dei conti 2016, Fca ha guadagnato lo 0,48%. Nel settore banche Ubi ha perso l'1,1% mentre Bper ha chiuso in parita'.

Sull'andamento del titolo UniCredit, un gestore spiega che "le azioni UniCredit stanno vedendo prese di profitto dopo la recente corsa in un mercato debole. Inoltre, l'appeal che c'era intorno alla possibile operazione di Generali-Intesa Sanpaolo sta scemando. L'eventuale deal sembra essere più complicato del previsto". Un secondo aspetto che pesa su tutto il comparto bancario è lo spread Btp/Bund che si e' allargato e si trova a 176 punti base.