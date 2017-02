Unicredit parte in rosso per il maxi aumento. Borse deboli aspettando Draghi

Unicredit in calo nel primo giorno dell'aumento di capitale. Nei primi venti minuti di contrattazioni, il titolo cede l'1,3% a 12,94 euro. I diritti relativo all'aumento perde invece il 3,6% a 12,56 euro.

Apertura poco sopra la parita' per la Borsa valori, con l'indice Fts Mib che segna un +0,12% a 19.138 punti, mentre l'All Share guadagna lo 0,18%.

Borse europee: miste e poco mosse in partenza

Avvio contrastato e poco mosso per le Borse europee. Sui mercati pesa in positivo la chiusura in rialzo di Wall Street di venerdi' scorso, dopo i buoni dati sull'occupazione Usa e la deregulation finanziaria rilanciata da Donald Trump. Londra guadagna lo 0,02% a 7.189,73 punti. A Milano l'indice Fts Mib segna un +0,12% a 19.138 punti. Francoforte cede lo 0,2% a 11.628,03 punti e Parigi sale dello 0,09% a 4.829,68 punti.

Unicredit: oggi l'aumento capitale 13 mld, piu' grande d'Italia

Al via da oggi, fino a venerdi' 10 marzo, l'aumento di capitale di Unicredit da 13 miliardi di euro, il piu' grande della storia borsistica italiana e anche tra i maggiori a livello europeo. Si tratta del quarto aumento di capitale per la banca dopo quelli del 2008, 2009 e 2012. A differenza dell'altro aumento effettuato di recente da Mps, questo sara' coperto interamente da privati. Lo Stato insomma non sborsera' un euro. L'operazione consistera' nell'emissione di nuove azioni pari, appunto, a 13 miliardi di euro che andranno in opzione a chi gia' possiede titoli della banca al prezzo di 8,08 euro con uno sconto sul Terp del 38%.

COS'E' IL TERP? Il Theoretical ex right price (Terp) o prezzo teorico ex diritto di un titolo e' il prezzo teorico di un'azione dopo lo stacco del diritto di opzione relativo ad un aumento di capitale. Un aumento di capitale consiste nell'immissione di nuovi capitali in una societa' da parte dei suoi azionisti. A questi viene attribuito un diritto di opzione (quello a cui fa riferimento l'espressione "ex diritto") che consente a ogni socio di sottoscrivere l'aumento in modo da non diluire le proprie quote. In pratica un azionista ottiene gratuitamente il diritto di sottoscrivere nuove azioni della societa'. Si tratta di una scelta e non di un obbligo (infatti si chiama opzione) tanto che il diritto puo' anche essere venduto o quotato. Un esempio chiarisce tutto: supponiamo che una societa' abbia 100 azioni del valore di 30 euro ciascuna. Supponiamo anche che sia varato un aumento di capitale che prevede l'emissione di altre 100 azioni al valore di 20 euro ciascuna (con un sconto tipico di queste operazioni e deciso per invogliare i soci a partecipare). Poniamo anche che l'azionista a cui facciamo riferimento abbia dieci azioni. Nel momento dello stacco del diritto, ossia della sua gratuita attribuzione ai soci (coincidente in genere anche con la sua negoziabilita'), il nostro azionista avra' 10 azioni del valore di 30 euro ciascuna e quindi un portafoglio di 300 euro. Oltre a questo avra' 10 diritti che gli consentono di sottoscrivere altre 10 azioni al prezzo di 20 euro ciascuna. Al termine dell'emissione delle nuove azioni quindi il loro valore (essendo le nuove azioni in pari numero delle vecchie) dovrebbe essere pari a una media di 30 euro (vecchio valore) e 20 euro (valore delle nuove emissioni), dovrebbe quindi ammontare a 25 euro. Proprio questo valore corrisponde al prezzo teorico ex diritto o Theoretical ex right price (Terp).