Unicredit perfeziona con successo la vendita di Pioneer Investments ad Amundi

Unicredit, perfezionata la vendita di Pioneer Investments ad Amundi



Facendo seguito alla firma degli accordi di compravendita avvenuta l'11 dicembre 2016, UniCredit ha oggi perfezionato la vendita di Pioneer Investments ad Amundi- Termini e condizioni della transazione rimangono invariati rispetto a quanto annunciato lo scorso 12 dicembre 2016. Il perfezionamento della transazione genererà una plusvalenza netta di circa € 2,1 miliardi per il Gruppo UniCredit e porterà ad un incremento del CET1 ratio Fully Loaded di circa 84 punti base sui dati a Marzo 2017 (pro-forma per la cessione di Bank Pekao). Tali effetti verranno contabilizzati nel terzo trimestre del 2017. In linea con il piano Transform 2019 e come annunciato nel corso della presentazione dei risultati del primo trimestre del 2017, la politica dei dividendi del Gruppo UniCredit per il 2017 sarà definita escludendo l’impatto netto a Conto Economico generato dalla vendita di Pioneer Investments e Bank Pekao. L’impatto negativo a Conto Economico derivante dalla cessione di Bank Pekao è pari a € 0,3bn ed è dovuto ad effetto cambi da registrarsi nel corso del secondo trimestre del 2017. Tale impatto è già incluso nei calcoli del ratio di capitale a Dicembre 2016 così come nei target del piano Transform 2019. JPMorgan, Morgan Stanley and UniCredit Corporate & Investment Banking hanno svolto il ruolo di consulenti finanziari mentre Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha agito in qualità di consulente legale.