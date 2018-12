Unicredit: raggiunto accordo con Caius su Cashes

Piazza Gae Aulenti rinuncia agli atti del giudizio avviato nei confronti di Caius e fondi

UniCredit e Caius Capital comunicano congiuntamente che hanno raggiunto un accordo definitivo e transattivo della controversia relativa ai cashes e, di conseguenza, UniCredit ha rinunciato agli atti del giudizio avviato nei confronti di Caius e dei fondi da esso gestiti.

Il 6 agosto scorso, ricorda una nota, UniCredit ha comunicato di aver "iscritto a ruolo presso il Tribunale di Milano un atto di citazione contro Caius Capital e i fondi Caius, con cui ha chiesto il risarcimento di danni per circa 90 milioni di Euro in conseguenza delle iniziative assunte nel corso degli ultimi mesi da Caius Capital e dai fondi sul tema dei cashes''. Sebbene i termini dell'accordo transattivo siano confidenziali, esso prevede, fra l'altro, che Caius, senza che ciò comporti riconoscimento di responsabilità, faccia la seguente dichiarazione pubblica per mettere fine alle preoccupazioni sollevate da Caius in relazione ai cashes. Il 20 luglio 2018, l'Autorità Bancaria Europea non ha accolto la richiesta di Caius di aprire un'indagine per violazione del diritto Ue rispetto al trattamento regolamentare dell'operazione Cashes. Inoltre, Caius prende atto della posizione assunta da UniCredit di aver sempre agito correttamente in relazione alla classificazione dei suoi strumenti di capitale sulla base delle approvazioni e delle indicazioni fornite a UniCredit stessa da parte delle autorità competenti. Caius dichiara dunque che non intende intraprendere ulteriori iniziative pubbliche, legali o regolamentari in relazione a UniCredito ai suoi strumenti finanziari e si impegna ad astenersi da ulteriori discussioni o dichiarazioni pubbliche in relazione a UniCredit o ai suoi strumenti finanziari. In conformità a tale posizione, prosegue la nota, Caius ha chiuso con effetto immediato il sito internet che conteneva le sue precedenti comunicazioni e dichiarazioni pubbliche in relazione all'operazione. Senza che ciò comporti riconoscimento di responsabilità, Caius conferma inoltre di aver versato un importo omnicomprensivo a favore di UniCredit. Infine, Caius "continua a ritenere che UniCredit sia un leader del settore bancario europeo con una solida capitalizzazione. Nessuna comunicazione o dichiarazione pubblica effettuata da Caius in relazione all'operazione cashes era finalizzata a suggerire il contrario, né allora né successivamente" conclude la nota.