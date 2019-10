Unicredit risolve la grana austriaca. Rumors

Unicredit si semplifica la vita in uno dei mercati strategici, l'Austria. La banca italiana avrebbe infatti sciolto un delicato nodo diplomatico in uno dei paesi più importanti per la propria attività internazionale, grazie a un accordo con la Fondazione austriaca B&C per la cessione della posizione di beneficiario ultimo e per tutti i precedenti diritti nell'ente.

Una mossa, rivela Milano Finanza, che sarebbe in linea con la strategia di dismissione delle attività non strategiche dell’istituto di Gae Aulenti. B&C fu costituita una ventina di anni fa per mettere al sicuro le partecipazioni che Bank Austria aveva in una serie di aziende nazionali.

Tuttavia la banca italiana ha mantenuto la posizione di beneficiario ultimo. In sostanza se l'ente si fosse sciolto, le sue attività sarebbero passate direttamente alla banca. Ora questo diritto sarà ceduto a una istituzione nuova di zecca, promossa proprio dalla fondazione B&C.