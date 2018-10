UniCredit Save4You: appuntamento per la Giornata Internazionale del Risparmio

UniCredit aderisce alla Giornata Internazionale del Risparmio del 31 ottobre, con una serie di attività e iniziative nei Paesi di presenza del Gruppo.

Con l'obiettivo di sensibilizzare i propri clienti e la collettività a comportamenti di risparmio e investimento consapevoli, il prossimo 30 ottobre, alla vigilia della ricorrenza, sarà possibile seguire un appuntamento dedicato del ciclo di incontri di #UniCreditSave4You, percorso di formazione gratuito lanciato lo scorso marzo, composto da 9 incontri in aula realizzati su tutto il territorio nazionale e da video lezioni disponibili online che trattano di finanza personale, risparmio consapevole, investimento, tutela del patrimonio, fiscalità e passaggio generazionale.

A partire dalle 16.15, presso l’UniCredit Tower Hall di Milano e in 92 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, clienti e non clienti della banca avranno l’opportunità di confrontarsi con tematiche quali: la corretta impostazione della pianificazione finanziaria; rischi, rendimento e diversificazione; la valutazione nella distribuzione dei fondi (risk budgeting e asset allocation); la costruzione di un portafoglio ottimale.

La lezione sarà poi arricchita da interessanti pillole di economia comportamentale. Anche in questa circostanza, la sessione di #UniCreditSave4You sarà tenuta da esperti di UniCredit coadiuvati da TAXI1792, società di formazione e divulgazione scientifica impegnata da diversi anni in tematiche inerenti l’economia e la finanza con un approccio didattico a cavallo tra matematica e psicologia.

Con #UniCreditSave4You, la banca conferma il suo impegno a sostegno della crescita del capitale umano e della diffusione di conoscenze economiche e finanziarie su più ampia scala, coerentemente anche con la propria adesione al Mese dell’Educazione Finanziaria in Italia, iniziativa promossa dal Comitato per l’educazione finanziaria che ha visto UniCredit impegnata in oltre 120 iniziative realizzate su tutto il territorio nazionale congiuntamente a stakeholder locali e con il coinvolgimento di oltre 3.000 cittadini nel solo mese di ottobre.