UniCredit, sottoscritto minibond da 1 milione di euro emesso da Rinaldi Group

UniCredit sottoscrive un prestito obbligazionario (minibond) della durata di sette anni per un valore di un milione di euro emesso dalla Rinaldi Group, impresa che da circa 55 anni opera nella produzione di materassi innovativi e dagli elevati standard di qualità, disegnati, progettati e realizzati in Italia nello stabilimento di Giffoni Valle Piana. Il prestito obbligazionario è finalizzato a sostenere le strategie di crescita e di sviluppo Rinaldi Group, azienda che conta circa 50 dipendenti ed esporta in oltre quaranta Paesi nel mondo, posizionandosi tra le prime 10 imprese italiane del settore per fatturato.

L'emissione sottoscritta da UniCredit ha la finalità di finanziare nuovi investimenti in ottica Industria 4.0 al fine di ottimizzare processi produttivi e di rafforzare il posizionamento dei propri Brand sul mercato nazionale e internazionale. Grazie a questo nuovo investimento l’azienda salernitana svilupperà un progetto di re-design del proprio processo produttivo orientandolo verso la smart manufacturing (fabbrica intelligente), un modello di produzione nel quale le tecnologie digitali e, in particolare, il paradigma IoT (Internet of Things), consente di incrementare l’usabilità dei sistemi e l’interazione tra uomo e macchina. Contemporaneamente, si investirà in un nuovo sistema informativo (Enterprise Resource Planning) per migliorare efficienza e produttività, consentendo maggior controllo e velocità di esecuzione di tutti i processi aziendali.

Nuovi investimenti saranno altresì focalizzati sull’ampliamento della gamma dei prodotti, offrendo al mercato collezioni orientate dai principi di Ergonomia e Comfort del sonno, frutto del decennale programma di ricerca sviluppato in collaborazione con l’Università di Salerno, confluito nel deposito di due brevetti riguardanti la realizzazione di un materasso basato sull’innovativa metodologia di progettazione e di produzione Comfort-Driven Design. D’altro canto, l’impronta green-oriented di Rinaldi Group, dopo un attento ascolto del mercato ed in linea con le normative sempre più stringenti in materia di tutela ambientale, riceverà nuova linfa concretizzandosi in tecniche produttive a minor impatto ambientale ed in prodotti ecosostenibili.

L’intero progetto, infine, è funzionale alla strategia di internazionalizzazione dell’azienda: da una parte, l’ingresso in nuovi mercati di sbocco, in particolare Stati Uniti, Canada e Nord Europa; dall’altra, il presidio degli oltre 40 mercati già serviti. Pur mantenendo solide basi in Italia ed una inalterata cura artigianale della propria produzione, Rinaldi Group si caratterizza per una costante innovazione nel campo della tecnologia, della produzione e del design che caratterizza l’Italian Life Style nel mondo, che le ha permesso di registrare importanti performance di crescita con un incremento del fatturato medio annuo del 10% negli ultimi 10 anni, un valore della produzione passato da circa 6 milioni ad oltre 15 milioni di euro.

“Rinaldi Group è un tipico esempio di azienda locale che, grazie ad una attenta gestione manageriale, ha conosciuto una importante espansione conquistando posizioni di leadership nel suo particolare segmento di mercato”, afferma Annalisa Areni, regional manager Sud di UniCredit. “Con questa operazione il nostro impegno per accompagnare i piani di crescita delle aziende del territorio, soprattutto quelle a più alto potenziale. Come UniCredit crediamo infatti nell’importanza dello sviluppo del mercato dei capitali, anche per le imprese di medie dimensioni, che è oggi fondamentale per la diversificazione delle fonti di finanziamento e per accrescere la competitività delle aziende sui mercati”.

Stefania Rinaldi, direttore R&S e amministrativo di Rinaldi Group sottolinea a sua volta: “Con questa operazione l’azienda intende consolidare il processo di innovazione incrementale iniziato più di dieci anni fa in ottica Industria 4.0 e Digital Innovation, con l’obiettivo di migliorare la qualità del prodotto e i servizi offerti ad un consumatore sempre più attento e sensibile alla globalità del proprio benessere nel rispetto dell’ambiente. Per questo motivo l’innovazione di prodotto Rinaldi Group oggi è in parte green oriented”.