UniCredit: test su RT1, piattaforma paneuropea per i pagamenti in tempo reale

RT1, la piattaforma paneuropea per i pagamenti in tempo reale: al via i test di Unicredit. Le parole di Jan Kupfer, Co-Head del Global Transaction Banking di UniCredit



UniCredit ha annunciato oggi che la banca ha avviato i test su RT1, la piattaforma paneuropea per i pagamenti in tempo reale di EBA CLEARING. Questa fase di test rappresenta una tappa fondamentale per UniCredit nel suo percorso di preparazione al lancio di prodotti di pagamento istantaneo in euro rivolti alla propria clientela in tutta Europa. UniCredit è una delle prime banche che si prepara a offrire pagamenti in tempo reale ai clienti nella Single Euro Payments Area (SEPA), sin dal lancio del nuovo schema SEPA Instant Credit Transfer ("SCT Inst") dell’EPC (Consiglio europeo dei pagamenti). A partire dal mese di novembre 2017 i clienti di UniCredit in Italia e Germania saranno i primi a utilizzare questo innovativo metodo di pagamento. Jan Kupfer, Co-Head del Global Transaction Banking di UniCredit, ha commentato: "L'introduzione dei pagamenti istantanei in euro ci consentirà di supportare al meglio le attività di pagamento dei nostri clienti corporate e retail nel mercato UE. Fornendo servizi di pagamento 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con notifica del buon esito della transazione in pochi secondi all’ordinante, miglioreremo notevolmente l'efficacia dei nostri servizi e aumenteremo la fiducia da parte dei clienti. Ulteriori benefici deriveranno dall’adozione su larga scala della soluzione e da nuovi servizi a valore aggiunto che miglioreranno l’usabilità da parte dei clienti. Anche il programma di trasformazione digitale in atto in UniCredit non potrà che beneficiare della nostra connessione alla nuova infrastruttura di pagamenti istantanei".

UniCredit testa RT1, la piattaforma paneuropea per i pagamenti in tempo reale. Le parole di Hays Littlejohn, CEO di EBA CLEARING

Hays Littlejohn, CEO di EBA CLEARING, ha detto: "Siamo molto lieti di annoverare UniCredit tra i primi operatori che si preparano attivamente ad aderire al nostro sistema RT1 alla data di lancio dei pagamenti istantanei in Europa e che hanno deciso di mettere a disposizione questo interessante metodo di pagamento a una clientela multinazionale. Il nostro obiettivo era quello di fornire all'industria europea dei pagamenti una infrastruttura paneuropea a partire dalla data di attivazione dello schema SCT Inst; siamo lieti di vedere che RT1 soddisfa i requisiti delle banche nostre finanziatrici e di una crescente comunità di ulteriori banche in tutto il continente. Istituti bancari di diversi paesi sono attualmente impegnati in attività di test e il loro numero è destinato a crescere entro la fine dell'estate. Attualmente, circa 30 istituzioni finanziarie stanno progettando di connettersi a RT1 nel novembre prossimo mentre altre 70 banche si preparano ad unirsi nel 2018". UniCredit è tra i 39 istituti finanziatori che hanno consentito lo sviluppo della nuova infrastruttura di EBA CLEARING, che fornirà un motore paneuropeo per lo scambio e regolamento dei pagamenti in tempo reale, operante 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. A partire dal mese di novembre 2017, i prestatori di servizi di conti di pagamento (AS-PSP) di tutta l'area SEPA potranno utilizzare questa soluzione alquanto flessibile per i pagamenti in euro, pienamente conforme allo schema SCT Inst dell’EPC (Consiglio europeo dei pagamenti) e in linea con gli standard ISO 20022 per i pagamenti in tempo reale.



UniCredit testa RT1, la piattaforma paneuropea per i pagamenti in tempo reale. UniCredit e EBA CLEARING



UniCredit è un Gruppo paneuropeo semplice e di successo, con un modello commerciale lineare e un segmento Corporate & Investment Banking perfettamente integrato che mette a disposizione degli oltre 25 milioni di clienti un’unica rete in Europa Occidentale, Centrale e Orientale. UniCredit offre competenze locali nonché una rete internazionale in grado di accompagnare e supportare a livello globale la propria ampia base di clientela, fornendo un accesso senza precedenti alle banche leader presenti nei propri 14 mercati strategici e in altri 18 Paesi in tutto il mondo. Il network del Gruppo comprende Italia, Germania, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Turchia. EBA CLEARING è un fornitore di soluzioni infrastrutturali di pagamento paneuropee. Fondata nel 1998, la Società è di proprietà di 52 tra le principali banche operanti in Europa e si basa su un modello di governance neutrale rispetto al paese in cui opera. I sistemi di pagamento di EBA CLEARING sono di tipo paneuropeo per impostazione e vocazione: sono sviluppati in stretta collaborazione con la comunità multinazionale degli utenti dell’azienda e con partner tecnologici altamente specializzati. EBA CLEARING gestisce due sistemi di pagamento di importanza sistematica, il sistema di pagamenti di importo rilevante in euro EURO1 e STEP2, una piattaforma paneuropea di infrastrutture di pagamento per i pagamenti di massa in euro, che offre piena funzionalità a tutte le istituzioni finanziare in Europa, occupandosi dello scambio e regolamento dei bonifici e degli addebiti diretti in euro. Ciò significa che attualmente oltre 4.800 istituti finanziari in tutti i paesi SEPA sono attualmente raggiungibili tramite STEP2. Con il sostegno di 39 istituti finanziatori di tutta l'area SEPA e del suo partner tecnologico SIA, EBA CLEARING sta attualmente implementando RT1, una piattaforma infrastrutturale paneuropea per i pagamenti in tempo reale in euro. Il sistema sarà accessibile a qualsiasi AS-PSP che aderisca al programma SCT Inst dell’EPC e gestirà i pagamenti immediati in linea con il relativo schema a partire dalla data di lancio nel novembre 2017. Per ulteriori informazioni su EBA CLEARING, visitare il sito www.ebaclearing.eu o seguire la Società su www.twitter.com/ebaclearing o su https://www.linkedin.com/company/eba-clearing.