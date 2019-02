UniCredit, Mustier fa 3,9 mld di profitti: "I migliori risultati del decennio"

Unicredit archivia il 2018 con un utile netto rettificato a 3,9 miliardi di euro (+7,7% rispetto al rettificato 2017), malgrado elevati accantonamenti addizionali a fronte delle sanzioni Usa. Nel solo quarto trimestre l'utile rettificato e' aumentato del 19,9% annuo a 840 milioni (l'utile contabile sarebbe stato di 1,7 miliardi), superiore ai 693 milioni previsti dal consensus degli analisti. E' il migliore quarto trimestre per la seconda volta negli ultimi 10 anni. Proposto il pagamento di un dividendo cash di 0,27 euro per azione pari a 0,6 miliardi di euro.

Nell'intero 2018 il margine di intermediazione e' sceso dell'1% a 19,7 miliardi (19,75 il consensus), con interessi netti a 10,9 miliardi (+4,9%, le attese erano anch'esse per 10,9 miliardi) e commissioni nette a 6,8 miliardi (-1,4%, in linea con le attese). In calo del 2,7% a 10,7 mld i costi operativi, per un rapporto cost/income sceso al 54,2%. Quanto alla solidita' patrimoniale, il Cet1 fully loaded e' al 12,07%. Il cda proporra' la distribuzione di un dividendo cash da 0,27 euro per azione, pari a un payout del 20%.

"Unicredit ha realizzato una performance da record nel 2018, con risultati migliori dell'ultimo decennio", ha detto nella nota sui conti l'amministratore delegato, Jean Pierre Mustier. "Transform 2019 e' in anticipo sul piano. Abbiamo già raggiunto il 100 per cento della riduzione degli Fte e il 93% degli obiettivi di chiusura delle filiali. I costi operativi del nostro Gruppo sono stati 10,7 miliardi di euro, migliori rispetto all'obiettivo di piano di 11 miliardi di euro", ha aggiunto.