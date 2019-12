Unicredit, utile a 5 miliardi nel 2023. Taglia 8.000 dipendenti e 500 filiali

Unicredit: in 2023 utile salira' a 5 miliardi - Il piano strategico di Unicredit prevede di realizzare un utile di 5 miliardi di euro nel 2023, con una crescita aggregata dell'utile per azione di circa il 12% nel periodo 2018-2023. Il ritorno sul capitale tangibile (rote) sara' "pari o al di sopra dell'8%" per tutto il piano, si legge in una nota.



Unicredit: piano prevede 8 mld tra cedole e buy-back - Unicredit distribuira' ai propri azionisti circa 8 miliardi di euro, tra cedole e riacquisto di azioni, nell'arco del piano 2020-2023, di cui 6 miliardi rappresentati da dividendi in contanti e 2 miliardi da riacquisto di azioni proprie. Per il 2019, si legge in una nota, il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha deciso di raddoppiare la distribuzione di capitale prevista dal precedente piano al 40%, di cui il 10% attraverso buy-back e il 30% con dividendi.

Unicredit: piano taglia 8.000 dipendenti e 500 filiali - Unicredit ridurra' il personale di circa 8.000 unita' nell'arco del piano 2020-2023 mentre l'ottimizzazione della rete di filiali portera' alla chiusura di circa 500 sportelli. Lo si legge in una nota della banca.

Unicredit: esposizioni deteriorate sotto 20 mld a fine 2023 - Le esposizioni deteriorate lorde di Unicredit sono previste inferiori a 20 miliardi di euro alla fine del 2023, con una consistente riduzione di quasi 60 miliardi dalla fine del 2015. Il completo rundown del portafoglio Non Core e' confermato entro fine 2021, con l'ammontare delle esposizioni deteriorate lorde inferiore a 9 miliardi entro la fine del 2019 rispetto al target originale di 19,2 miliardi di Transform 2019 e inferiore a 5 miliardi entro la fine del 2020. Il target per il rapporto tra esposizioni deteriorate lorde e crediti totali lordi di gruppo e' fissato sotto il 3,8% entro la fine del 2023, mentre il costo del rischio e' previsto a 40 punti base nel 2023.

Unicredit: punta a creare 16 mld valore per soci - Unicredit punta a creare 16 miliardi di valore per gli azionisti nell'arco del piano 2020-2023 e aumentare al 40 per cento la distribuzione di capitale per il 2019.

Unicredit: flessibilita' su gestione quota Yapi Kredi - Lo scioglimento della joint-venture in in Koc Financial Services sul controllo della banca turca Yapi Kredi ha creato "flessibilita' per la gestione della partecipazione rimanente". Lo comunica Unicredit nella nota sul piano strategico.



Unicredit: subholding attivita' estere in Italia e non quotata - Unicredit nel piano al 2023 prevede una evoluzione della struttura del gruppo, incluso il progetto per la creazione di una subholding, con sede in Italia e non quotata, per le attivita' internazionali. Lo si legge nella nota che presenta gli obiettivi strategici.