Unicredit vende in Bulgaria portafoglio credit non performing

UniCredit, attraverso la sua sussidiaria UniCredit Bulbank (Bulgaria), annuncia in una nota di aver concluso oggi un accordo con APS e Balbec Capital per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti garantiti/chirografari in sofferenza derivanti da contratti di credito concessi dalla sussidiaria UniCredit Bulbank a clienti appartenenti al segmento PMI ed imprese. Il portafoglio e' costituito interamente da prestiti regolati dal diritto bulgaro per un ammontare di circa 50 milioni di euro. La cessione del portafoglio costituisce parte dell'attuale strategia di UniCredit di riduzione delle esposizioni deteriorate. L'impatto verra' recepito nel bilancio UniCredit del quarto trimestre 2019.