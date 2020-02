UniCredit, via 5.500 bancari e 450 filiali. Operatività allo sportello -55%

Gli esuberi? Scelte non più rinviabili. Jean Pierre Mustier tira in ballo "una riduzione dell'operatività allo sportello (versamenti, bonifici, imposte, pagamenti e prelievi) di 20,3 milioni di operazioni (-55% rispetto ai 36,8 milioni di operazioni disposte nel 2016), a fonte di "oltre 300 milioni di transazioni disposte su canali evoluti" negli ultimi 12 mesi per motivare le nuove fuoriuscite dall'organico dei dipendenti fissate nel piano Team23. Fuoriuscite che in Italia, ha fissato il banchiere francese per l'intero piano industriale nella lettera inviata ai sindacati di apertura della procedura, saranno di "circa 6 mila dipendenti", accompagnate da un taglio di "450 filiali" sulla rete.

L'istituto ha precisato che 500 uscite sono "ulteriori eccedenze di capacità produttiva derivanti dalla realizzazione delle azioni" del precedente piano Transform 2019, mentre 5.500 sono nuove eccedenze. Quanto ai tempi del confronto, UniCredit (il tavolo con le sigle partirà venerdì 14 febbraio) intende cercare "in ogni caso entro e non oltre il limite del primo trimestre 2020 attraverso il confronto sindacale soluzioni condivise idonee ad attenuare per quanto possibile le ricadute sociali del nuovo piano" sui lavoratori.

Entrando infine nel dettaglio dell'operatività in calo sulla rete fisica UniCredit ha spiegato alle sigle di rappresentanza dei bancari che "i versamenti retail allo sportello si sono ridotti del 64% rispetto ai 10,5 milioni del 2016", quelli corporate hanno segnato una flessione del 70%. A fronte di questo c'è un utilizzo "sempre maggiore degli Atm evoluti negli ultimi 12 mesi con oltre 33,5 milioni di versamenti". I prelevamenti agli sportelli segnano un -53% negli ultimi 12 mesi mentre, nello stesso arco temporale, la riduzione dei bonifici allo sportello è del 43%.

Il piano presentato a dicembre dalla banca prevede 8.000 uscite a livello di gruppo.