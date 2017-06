Unicredit, via all'emissione di un bond subordinato Tier2 per 1 mld dollari

Unicredit ha emesso uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 per un ammontare di 1 miliardo di dollari. I titoli hanno una scadenza a 15 anni e prevedono la possibilita' di una sola call opzionale dopo il decimo anno alla pari, previa autorizzazione da parte dell'autorita' di vigilanza.

Le obbligazioni pagano una cedola fissa pari al 5,861% all'anno per i primi 10 anni corrisposta su base semestrale; se non richiamate dall'emittente, la cedola verra' rideterminata in base al tasso swap in dollari a 5 anni maggiorato di un margine pari a 370,3 punti base. L'emissione, si afferma, contribuira' a rafforzare ulteriormente il Total Capital Ratio di Unicredit e a migliorare l'attuale livello di Tier 2 capital, gia' superiore al requisito minimo regolamentare.

Gli strumenti rappresentano la prima emissione subordinata, a valere sul nuovo programma globale Mtn da 30 miliardi di dollari, recentemente aggiornato. Grazie a un riscontro molto positivo da parte del mercato con ordini sopra i 3 miliardi di dollari da 200 investitori provenienti da tutto il mondo, l'indicazione di prezzo inizialmente fissata e' stata ridotta a uno spread finale di 365 punti base.