Unipol, 2017 in perdita per 169 mln, dividendo a 0,18 cent

Unipol ha chiuso il 2017 con una perdita di 169 milioni di euro, contro un utile di 535 milioni nel 2016. Il risultato - spiega una nota del gruppo assicurativo - e' dovuto all'impatto del piano di ristrutturazione del comparto bancario, che ha determinato un effetto economico negativo per 824 milioni di euro. Escludendo invece gli effetti di questo piano di ristrutturazione, il gruppo avrebbe chiuso il 2017 con un utile di 655 milioni di euro. Unipol intende distribuire un dividendo pari a 0,18 euro.

La raccolta diretta assicurativa nel 2017 e' stata pari a 12,3 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto ai 14,8 miliardi dell'anno precedente. Per il settore Danni la raccolta diretta e' stata di 7,9 miliardi (+0,7%), nel comparto Vita la raccolta diretta e' stata di 4,4 miliardi (-36,8%). Per quanto riguarda gli indici di solvibilita' il Solvency ratio consolidato del gruppo Unipol al 31 dicembre 2017 era pari al 169%.