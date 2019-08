Unipol: 740 mln utile 6 mesi (+14,9%) raccolta a 7,3 mld (+18,5%)

Unipol ha chiuso il primo semestre con un utile netto consolidato di 740 milioni di euro (+14,9%) grazie al consolidamento della partecipazione in Bper. L'utile normalizzato invece ammonta a 353 milioni (+13,3%). La raccolta diretta assicurativa è invece cresciuta al 30 giugno scorso del 18,5% a 7,3 miliardi, di cui 4,1 miliardi nel settore Danni (+2,6%) e 3,2 miliardi nel settore Vita (+48,4%). Il combined ratio netto migliora dal 95,1% segnato al 30 giugno 2018 al 94,6% di fine giugno scorso; il solvency ratio alla fine del periodo era pari al 165%. In linea con il piano industriale 2019-2021, Unipol comunica di aver raggiunto un accordo con i sindacati per l'esodo di 750 dipendenti e l'assunzione di altre 300 persone. Infine, è stato acquistato per 96 milioni di euro il 100% di Car Server, società di noleggio a lungo termine di auto.