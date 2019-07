Unipol sale al 19,9% di Bper

Al 30 giugno, come previsto dall’autorizzazione della Bce, Unipol è arrivata a possedere il 19,9% del capitale di BPER Banca. Lo ha rivelato lo stesso ceo di Unipol, Carlo Cimbri, intervistato dal Sole. La banca del gruppo Unipol guidata da Alessandro Vandelli, che negli ultimi mesi ha visto cambiare sensibilmente i rapporti di forza nel suo azionariato, è alle pron un piano industriale e secondo Cimbri sarebbe nelle condizioni migliori per portarlo avanti.

Del possibile interesse di BPER su Banca Carige, il manager ha detto che allo stato attuale non ci sarebbero le condizioni per fare un’operazione. In generale nel futuro della banca ligure dev’esserci unauna soluzione industriale all’interno di un gruppo bancario. Sul potenziale consolidamento del settore bancario il numero uno di Unipol ha detto che per come è strutturato il settore bancario è un passaggio necessario, visto che “indubbiamente c’è bisogno di un’altra grande banca nazionale".