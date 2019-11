Unipol: utile 9 mesi sale a 923 mln, raccolta a 10 mld (+14,6%)

Unipol: utile 9 mesi sale a 923 mln, raccolta a 10 mld

Nei primi nove mesi del 2019, il Gruppo Unipol realizza un risultato netto consolidato normalizzato pari a 577 milioni di euro, con una significativa crescita (+14,6%) rispetto al risultato normalizzato a perimetro omogeneo1 di 503 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Il risultato netto consolidato reported è invece pari a 923 milioni di euro, rispetto agli 843 milioni dell'esercizio precedente. Tale risultato, per i primi 9 mesi del 2019, comprende anche gli effetti positivi derivanti dal primo consolidamento con il metodo del patrimonio netto del Gruppo Bper (pari a 413 milioni di euro) e l'onere straordinario derivante dalla sottoscrizione, nel terzo trimestre 2019, degli accordi con le Organizzazioni Sindacali per il Fondo di Solidarietà ed altre forme di incentivazione all'esodo pari a circa 67 milioni di euro (88,5 milioni al lordo delle imposte). I risultati reported dei primi 9 mesi del 2018, invece, includevano una plusvalenza di 309 milioni di euro legata alla cessione della partecipazione in Popolare Vita, ed erano calcolati su un perimetro di consolidamento diverso. Al 30 settembre 2019 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si attesta a 10.008 milioni di euro con una variazione del 14,5% rispetto al 30 settembre 2018 (8.740 milioni).

Come emerge dai risultati approvati dal cda, la raccolta premi diretti nel comparto Danni al 30 settembre 2019 ammonta a 5.730 milioni di euro (5.577 milioni al 30 settembre 2018, +2,7%). Il comparto Auto si attesta a 3.066 milioni di euro (+0,1%), mentre nel comparto Non Auto i premi raggiungono 2.664 milioni, con un aumento del 6,0%, grazie soprattutto ad un significativo sviluppo del ramo Malattia (+16,0%). In particolare tutte le compagnie specialistiche del Gruppo hanno registrato performance positive nei primi 9 mesi del 2019: UniSalute 310 milioni di euro (+4,0%), Linear 138 milioni (+3,7%), Arca Assicurazioni 99 milioni (+14,9%), Siat 110 milioni (+12,3%), Incontra Assicurazioni 139 milioni (+81%). Sul versante della sinistralità Danni, il terzo trimestre è stato caratterizzato da una rilevante incidenza di eventi atmosferici avversi, che è però stata in buona parte riassorbita dalle coperture riassicurative. Il combined ratio del Gruppo si attesta al 94,1%, in leggero peggioramento rispetto al 93,5% realizzato al 30 settembre 2018. Il loss ratio risulta pari al 67,2% (67,5% dei primi 9 mesi 2018), e l'expense ratio è pari al 26,9% (26,0% al 30 settembre 2018), risentendo anche di un mix produttivo più orientato ai prodotti diversi dall'R.C.Auto. Nel comparto Vita il Gruppo Unipol registra una significativa crescita: la raccolta diretta al 30 settembre 2019 ammonta a 4.278 milioni di euro (+39,9%). La Compagnia UnipolSai realizza una raccolta diretta pari a 3.041 milioni di euro (+39,5%), mentre nel canale di bancassicurazione si conferma la forte crescita di Arca Vita che realizza una raccolta diretta pari a 1.169 milioni, con uno sviluppo del 44,1% rispetto al 30 settembre 2018.

La gestione immobiliare continua a essere incentrata nelle attività di riqualificazione di alcuni immobili, soprattutto in zone di pregio sulla piazza di Milano funzionali alla loro messa a reddito, alla ricerca di occasioni di valorizzazione o all'utilizzo strumentale. Nel settore Altre Attività si registra il miglioramento dei risultati delle società diversificate del Gruppo, con particolare riferimento al Gruppo Una, che consegue un risultato economico netto positivo per circa 5 milioni di euro. Gestione Finanziaria Per quanto riguarda la gestione degli investimenti finanziari, la redditività lorda del portafoglio degli investimenti finanziari assicurativi del Gruppo continua a segnare una significativa redditività, pari al 3,6% degli asset investiti (4,0% nei primi nove mesi del 2018), di cui il 3,4% relativo alla componente di cedole e dividendi. Il patrimonio netto consolidato reported ammonta, al 30 settembre 2019, a 6.997 milioni di euro (5.697 milioni al 31 dicembre 2018). L'incremento è legato principalmente al risultato economico del periodo e alla sensibile crescita della riserva dei titoli classificati AFS, correlata alla diminuzione intervenuta nei tassi di interesse e negli spread dei titoli governativi italiani. Per quanto concerne l'indice di solvibilità individuale di UnipolSai al 30 settembre 2019, il rapporto tra fondi propri e capitale richiesto è pari al 278%3, rispetto al 253% del 31 dicembre 2018. L'indice di solvibilità consolidato è pari al 249%4 (202% al 31 dicembre 2018).

UNIPOLSAI: UTILE 9 MESI +1,8% A 576 MLN, RACCOLTA 10 MLN +23,4%

Nei primi nove mesi del 2019, il Gruppo UnipolSai realizza un risultato netto consolidato normalizzato pari a 576 milioni di euro, in crescita dell'1,8% rispetto al risultato normalizzato e a perimetro omogeneo di 566 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Al netto dell'onere straordinario derivante dalla sottoscrizione, nel terzo trimestre 2019, degli accordi con le organizzazioni sindacali per il Fondo di Solidarietà ed altre forme di incentivazione all'esodo pari a circa 67 milioni di euro (88,5 milioni al lordo delle imposte), il risultato netto consolidato reported è invece pari a 509 milioni di euro. Tale risultato era pari a 862 milioni nei primi 9 mesi del 2018, ma comprendeva una plusvalenza di 309 milioni di euro dovuta alla cessione della partecipazione in Popolare Vita, oltre ad altri effetti minori. Al 30 settembre 2019 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si attesta a 10.008 milioni di euro con una variazione del 23,4% rispetto al 30 settembre 2018 (8.109 milioni).

La raccolta premi diretti nel comparto Danni al 30 settembre 2019 ammonta a 5.730 milioni di euro (5.577 milioni al 30 settembre 2018, +2,7%1). Il comparto Auto si attesta a 3.066 milioni di euro (+0,1%1), mentre nel comparto Non Auto i premi raggiungono 2.664 milioni, con un aumento del 6,0%, grazie soprattutto ad un significativo sviluppo del ramo Malattia (+16,0%). In particolare tutte le compagnie specialistiche del Gruppo hanno registrato performance positive nei primi 9 mesi del 2019: UniSalute 310 milioni di euro (+4,0%), Linear 138 milioni (+3,7%), Arca Assicurazioni 99 milioni (+14,9%), Siat 110 milioni (+12,3%), Incontra Assicurazioni 139 milioni (+81%). Sul versante della sinistralità Danni, il terzo trimestre è stato caratterizzato da una rilevante incidenza di eventi atmosferici avversi, che è però stata in buona parte riassorbita dalle coperture riassicurative. Il combined ratio di Gruppo, si attesta al 94,1%, in lieve aumento rispetto al 93,5%1 realizzato al 30 settembre 2018. Il loss ratio risulta pari al 67,2% (67,5%1 dei primi 9 mesi 2018), e l'expense ratio è pari al 26,9% (26,0%1 al 30 settembre 2018), risentendo anche di un mix produttivo più orientato ai prodotti diversi dall'R.C.Auto. Settore Vita1 Nel comparto Vita, il Gruppo UnipolSai registra una significativa crescita: la raccolta diretta al 30 settembre 2019 ammonta a 4.278 milioni di euro (+39,9%1). La Compagnia UnipolSai realizza una raccolta diretta pari a 3.041 milioni di euro (+39,5%), mentre nel canale di bancassicurazione si conferma la forte crescita di Arca Vita che realizza una raccolta diretta pari a 1.169 milioni, con uno sviluppo del 44,1% rispetto al 30 settembre 2018.

La gestione immobiliare continua a essere incentrata nelle attività di riqualificazione di alcuni immobili, soprattutto in zone di pregio sulla piazza di Milano funzionali alla loro messa a reddito, alla ricerca di occasioni di valorizzazione o all'utilizzo strumentale. Nel settore Altre Attività si registra il miglioramento dei risultati delle società diversificate del Gruppo, con particolare riferimento al Gruppo Una, che consegue un risultato economico netto positivo per circa 5 milioni di euro. Gestione Finanziaria Per quanto riguarda la gestione degli investimenti finanziari, la redditività lorda del portafoglio degli investimenti finanziari assicurativi del Gruppo continua a segnare una significativa redditività, pari al 3,6% degli asset investiti (4,0% nei primi nove mesi del 2018), di cui il 3,4% relativo alla componente di cedole e dividendi. Il patrimonio netto consolidato reported ammonta, al 30 settembre 2019, a 6.997 milioni di euro (5.697 milioni al 31 dicembre 2018). L'incremento è legato principalmente al risultato economico del periodo e alla sensibile crescita della riserva dei titoli classificati AFS, correlata alla diminuzione intervenuta nei tassi di interesse e negli spread dei titoli governativi italiani. Per quanto concerne l'indice di solvibilità individuale di UnipolSai al 30 settembre 2019, il rapporto tra fondi propri e capitale richiesto è pari al 278%3, rispetto al 253% del 31 dicembre 2018. L'indice di solvibilità consolidato è pari al 249%4 (202% al 31 dicembre 2018).