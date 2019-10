UnipolSai Assicurazioni, “Sempre un passo avanti”: al via la nuova campagna

UnipolSai Assicurazioni torna on-air con la nuova campagna advertising multimedia “Sempre un passo avanti”. Alessandro Gassman testimonial d’eccezione.

Attraverso una creatività che coniuga in modo efficace elementi corporate e di prodotto, la campagna comunica la certezza per il cliente di poter “scegliere veramente il futuro” attraverso UnipolSai, la compagnia del Gruppo Unipol prima in Italia nell’assicurazione danni e nell’innovazione di prodotto e di servizio, con oltre 10 milioni di clienti, più di 4 milioni di scatole nere installate e 2500 agenzie in tutta Italia.

Un nuovo importante progetto di advertising per il quale UnipolSai ha scelto Alessandro Gassmann, testimonial d’eccezione e interprete della capacità di saper anticipare il futuro, di essere “sempre un passo avanti”, tratto distintivo su cui fa leva il concept creativo della campagna per sottolineare, al contempo, l’autorevolezza, la competenza e l’affidabilità di UnipolSai e la sua vocazione innovativa che si concretizza attraverso l’offerta di soluzioni assicurative combinate con servizi tecnologici all’avanguardia.

All’interno di scene di mobilità quotidiana, la creatività veicola il messaggio con la forza evocativa di situazioni imprevedibili in cui Gassmann sa guardare avanti e anticipare davvero il futuro. La stessa capacità di UnipolSai e di chi ogni giorno si affida alla compagnia per trovare risposte sempre più innovative alle proprie esigenze di sicurezza e protezione.

Con un mood autorevole e rassicurante e un raffinato trattamento cinematografico, la campagna propone al momento due soggetti dedicati al mondo dell’automobile, ai quali si aggiungeranno nel 2020 nuovi annunci riguardanti altri ambiti di innovazione assicurativa di UnipolSai.

Questi i due attuali soggetti:

• la telematica auto di Unibox, il dispositivo satellitare legato alla polizza auto KM&Servizi, che offre una serie di funzionalità tra cui l’attivazione, in caso di bisogno, di carro attrezzi e soccorsi e che permette di modulare il premio in base allo stile di guida;

• l’innovativa App UnipolSai, con cui è possibile gestire direttamente da smartphone o tablet i dati dell’auto: dai km percorsi ai tragitti dell’auto, ai servizi più sofisticati ad alto valore aggiunto, tutto a portata di mano: come la possibilità di attivare un carro attrezzi e monitorare in diretta il suo percorso.

La campagna, ideata dall’agenzia BAM e prodotta da BRW Filmland, con la regia di Matteo Pellegrini e la direzione della fotografia di Paolo Caimi, vede un’importante pianificazione TV di spot da 30 e 15 secondi su tutti i principali network nazionali, oltre alla presenza sui canali digital, radio e stampa, con una creatività integrata sui diversi mezzi. In linea con la qualità e l’innovazione degli spot, UnipolSai ha scelto come colonna sonora una traccia mainstream di forte impatto e memorabilità di una delle band più seguite a livello mondiale: “Whatever it takes” degli Imagine Dragons. Questo importante progetto di advertising nasce e si sviluppa all’interno degli obiettivi e del posizionamento definiti da UnipolSai e da tutto il Gruppo Unipol con il nuovo Piano Strategico 2019-2021 “Mission Evolve” e vuole dare un importante contributo alla crescita della raccolta premi e della redditività dei rami danni di UnipolSai.