Univideo-Confindustria promuove il mercato legale digitale di film e serie TV

Dal 7 al 13 maggio 2018 saranno disponibili i grandi film sulle principali piattaforme digitali a prezzi promozionali, 1,99 euro per il VOD (Video on demand) e 5,99 euro per l’Est (Electronic sell-through, ovvero la vendita on line)

Per la prima volta in Italia, UNIVIDEO, in collaborazione con le principali piattaforme digitali, Chili, Google Play, Infinity, ITunes, Rakuten Tv, Sky Primafila, Tim Vision, Xbox Video, lancia Digital Movie Days per sostenere e dare impulso all’offerta legale digitale dei prodotti audiovisivi

L’innovazione tecnologica, unitamente al cambiamento nella ricerca, consumo e fruizione da parte del grande pubblico dei prodotti audiovisivi, ha reso l’offerta di contenuti sempre più allargata e diversificata. Se il prodotto fisico rimane centrale, a crescere è il “cinema liquido”, ovvero un consumo legale digitale allineato agli standard tecnologici più evoluti (4K Ultra HD) e ad una fruizione che deve essere sempre interoperabile tra i vari device e “always on”.

Per sostenere e promuovere l’offerta digitale legale di contenuti audiovisivi, per la prima volta in Italia, UNIVIDEO, l'associazione di categoria che rappresenta gli Editori Audiovisivi su media digitali (DVD, Blu-ray ecc.) e online (piattaforme Video on demand) insieme alle principali piattaforme di offerta audiovisiva legale Chili, Google Play, Infinity, ITunes, Rakuten Tv, Sky Primafila, Tim Vision, Xbox Video, lanciano Digital Movie Days, una settimana di promozione, dal 7 al 13 Maggio, durante la quale i grandi film potranno essere acquistati, attraverso le piattaforme di cui sopra, ad un prezzo promozionale di euro 1,99 per il Video on demand e 5,99 per l’Electronic sell-through, ovvero la vendita online.

“Le nuove tecnologie associate ai contenuti audiovisivi, nel formato fisico e digitale - spiega Lorenzo Ferrari Ardicini, Presidente UNIVIDEO e Presidente CG Entertainment - consentono di rispondere al meglio alle richieste di un mercato che oggi è fortemente disintermediato. Digital Movie Days ha come obiettivo, sposato dalle più importanti piattaforme online presenti in Italia, di comunicare al grande pubblico che oggi è possibile fruire di contenuti audiovisivi in modi diversi, rimanendo nella legalità e usufruendo di offerte e di servizi altamente tecnologici e competitivi. L’iniziativa vuole essere anche una risposta forte alla pirateria che rimane un problema rilevante per le nostre industrie ma che può essere contrastata anche attraverso un lavoro inclusivo di offerte e di proposte legali competitive”.

Obiettivo dell’iniziativa è aiutare il consumatore a comprendere tutte le opportunità di fruizione legale che esistono oggi sul mercato dell’audiovisivo, con offerte diversificate, tecnologie avanzate e tutele legate alla sicurezza e alla privacy. Per la prima volta quindi in Italia l’industria dei contenuti audiovisivi propone una chiave di lettura differente nel contrasto alla pirateria, che continua ad essere un fenomeno rilevante.

Gli ultimi dati FAPAV/Ipsos rilevano come l’incidenza complessiva della pirateria si attesti intorno al 39% tra gli italiani di 15 anni o più per una stima complessiva di titoli piratati annui di oltre 668 milioni. Promuovere l’offerta digitale legale, che secondo i dati dell’ultimo rapporto GFK/UNIVIDEO, si attesta quasi al 22% nel rapporto tra fisico e online, e che necessita di crescere e di svilupparsi sempre più in linea con le richieste del consumatore, è l’obiettivo dell’industria e deve esserlo anche delle Istituzioni e di tutti coloro che producono contenuti destinati al grande pubblico, per garantire offerte sempre più competitive ma al contempo una tutela capace di non erodere gli sforzi e gli investimenti compiuti.