Usa: al via il Black Friday, ieri +30% gli acquisti online

Negli Stati Uniti e' partito il Black Friday, un appuntamento annuale caratterizzato da forti sconti per il quale gli americani sono disposti a trascorrere ore in fila in attesa che i negozi aprano i battenti. All'indomani del Thanksgiving, la piu' importante giornata di shopping con la quale inizia il periodo delle compere natalizie sembra essere iniziata con il piede giusto.

Secondo Adobe Analytics, gia' ieri i consumatori hanno speso online 1,75 miliardi di dollari, il 28,6% in piu' rispetto al 2017. Gli acquisti fatti con smartphone hanno raggiunto livelli record, pari al 54,4% del totale. Quelli realizzati da un desktop computer sono scesi al 36,5% dal 44,3% dello scorso anno mentre i tablet hanno generato il 9,1% del traffico totale, meno del 9,6% di un anno fa.

A livello di ricavi, sono i desktop computer ad averne generati di piu' (il 52,8% del totale) seguiti da smartphone (36,7%) e tablet (10,5%). Questi dati preliminari indicano che lo shopping attraverso dispositivi mobili raggiungera' quest'anno nuovi record. Adobe stima vendite online per 124,1 miliardi di dollari in Usa nella stagione intera, il 14,8% in piu' sul 2017. Solo dall'1 al 22 novembre Adobe calcola vendite online di 38 miliardi (+18,6%).

Salesforce si aspetta che lo shopping mobile dominera' sia in termini di ordini sia di traffico. Deloitte prevede vendite online di 134 miliardi di dollari contro quelle da 110 miliardi dello scorso anno. Per il comparto retail la stima e' per vendite superiori a 1.100 miliardi di dollari contro i 1.050 miliardi registrati tra il novembre 2017 e il gennaio 2018.