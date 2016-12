Subprime, a Deutsche Bank 7,2 miliardi. Al Credit Suisse 2,5. La multa Usa

Un conto da quasi 10 miliardi di dollari. Il Tesoro Usa ha alzato (finalmente) il velo sull'ammontare della multa comminata ai due colossi del credito europei, Deutsche Bank e il Credit Suisse, per il loro coinvolgimento nella vicenda dei mutui subprime americani, bolla che ha innescato lo tsunami finanziario sui mercati del 2009 e la conseguente crisi economica.

La prima banca tedesca, finita nel mirino dei mercati quest'anno proprio per l'incertezza sull'ammontare della sanzione che sulla carta era di 14 miliardi circa, dovrà pagarne circa la metà. Mentre il Credit Suisse, altro gruppo nel cui azionariato è presente il fondo sovrano del Qatar (è il primo azionista in Deutsche Bank), dovrà sborsare 2,48 miliardi di dollari al Dipartimento di giustizia statunitense per risolvere la disputa.

In base ai termini dell'intesa, Deutsche Bank pagherà una sanzione di 3,1 miliardi di dollari e dara' 4,1 miliardi a sostegno dei consumatori Usa. Quest'ultima misura, viene spiegato, e' intesa principalmente nella forma di modifica ai finanziamenti o di altro tipo di assistenza per i proprietari di casa e i mutuatari, o di simili iniziative da determinare, e verra' fornito nell'arco dei prossimi 5 anni.

Deutsche Bank prevede in seguito alla transazione un impatto lordo di circa 1,17 miliardi di dollari nel quarto trimestre, legato alla sanzione. L'impatto delle misure a sostegno della clientela Usa, spiega, verra' invece definito in base ai termini finali dell'accordo e non dovrebbe dunque pesare sui conti 2016.

Nello scorso fine settimana, l'istituto tedesco con sede a Francoforte aveva concluso un accordo sempre negli Stati Uniti per la chiusura di un contenzioso sulla gestione delle piattaforme elettroniche di scambio di diverse banche, compresa Deutsche, le cosiddette 'dark pool'. La banca tedesca paghera' una sanzione di 40 milioni di dollari, di cui 37 milioni a varie autorita' e allo Stato di New York e 3,25 milioni per l'Autorita' di vigilanza dei mercati finanziari, Finra.

In totale, diverse banche, tra cui Barclays, Credit Suisse e Deutsche Bank, pagheranno 191 milioni di dollari per il contenzioso con la Procura di New York e la Sec per chiudere l'inchiesta sulla gestione delle piattaforme elettroniche, sulle quali ha ammesso di aver dato informazioni erronee agli operatori. Infine, secondo il settimanale tedesco 'Wirtschaftswoche', nel caso in cui non riuscisse a collocare in Borsa la controllata Postbank entro il 2018 come previsto, Deutsche Bank starebbe pensando alla fusione dei due istituti di credito ipotecario in suo possesso, e cioe' Bausparkasse Bhw e Bauspar.

Progetti di integrazione tra le due banche erano gia' emersi a inizio 2014 con una conseguente offensiva di marketing congiunta sotto il marchio Bhw, una cooperazione che e' stata pero' poi terminata. In particolare, e' Bhw a soffrire dei tassi ultra-bassi in Europa con una perdita nel primo semestre dell'anno di 28 milioni. Postbank verrebbe, invece, integrata nel gruppo Deutsche Bank.