Usa, General Motors fa causa a Fca. Tangenti e corruzione dei sindacati

General Motors ha annunciato di aver fatto causa a Fca, accusando la concorrente di corruzione, secondo un modello portato avanti al fine di ottenere un ingiusto vantaggio nel corso delle negoziazioni col sindacato americano Uaw. La causa non riguarda le trattative in merito ai salari che si sono recentemente concluse per Gm e che sono in corso per quanto riguarda Fca; è invece collegata a una indagine federale in corso in merito alle accuse di presunta corruzione del sindacato e di alcuni dei suoi massimi dirigenti.



Gm ritiene che Fca abbia pagato tangenti ai dirigenti del sindacato sotto forma di fondi assegnati a un centro di formazione co-diretto dal sindacato stesso e dal gruppo automobilistico, che avrebbero portato Fca a ottenere concessioni significative nel corso delle trattative salariali del 2009, del 2011 e del 2015, come non è invece avvenuto per altri gruppi automobilistici. Il salario orario medio è attualmente di 63 dollari in General Motors, contro i 55 dollari di Fca e i 61 dollari di Ford, secondo i dati del Center for Automotive Reserce. Tuttavia, un numero notevole di dipendenti Fca ha meno esperienza di quelli dei suoi concorrenti, il che contribuisce a spiegare le differenze rispetto alla situazione delle case concorrenti, spigano gli esperti. A metà giornata il titolo Fca, quotato anche a Wall Street, perdeva il 2,5%.



Fca: Sorpresi da causa Gm, ci difenderemo vigorosamente - "Siamo sorpresi". Lo afferma Fca in merito alla causa avviata da General Motors, sottolineando come a soprendere siano "sia i contenuti che le tempistiche" dell'azione legale. "Possiamo solo supporre che questo sia mirato a disturbare la nostra proposta di aggregazione con Psa oltre che le nostre trattative con Uaw", prosegue la casa automobilistica, che annuncia la propria intenzione di difendersi "vigorosamente contro questa causa insensata e di procedere con tutti i mezzi legali per rispondere" ad essa.