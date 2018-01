Usa, ipotesi candidatura per Oprah Winfrey. Weight Watchers vola a Wall Street

Oprah for President? Il titolo Weight Watchers ha preso letteralmente il volo al New York Stock Exchange, dove guadagna oltre il 14% a 53,34 dollari. A mettere il turbo al titolo del gruppo specializzato nella perdita di peso e' l'ipotesi che la sua testimonial nonche' socia Oprah Winfrey si candidi alla presidenza americana. Secondo fonti di Cnn, lei ci sta "attivamente pensando".

Negli Stati Uniti non si parla di altro dopo il discorso "presidenziale" tenuto dalla regina afroamericana dei talk show durante la cerimonia dei Golden Globe. L'effetto Oprah ha gia' premiato generosamente gli azionisti di Weight Watchers: nell'ottobre 2015 Winfrey annuncio' di avere comprato una quota del 10% del gruppo pagando 6,97 dollari ad azione. Allora il titolo reagi' arrivando a guadagnare fino all'80%.

Tra il novembre successivo e il febbraio 2016 il titolo perse quota per poi ricominciare una corsa che non sembra essersi ancora fermata. Negli ultimi 12 mesi Weight Watchers ha guadagnato in borsa il 333%. Nel suo discorso alla premiazione cinematografica che come da tradizione anticipa i piu' ambiti Oscar, Winfrey ha fatto un riferimento indiretto a Donald Trump e ha dato nuova forza all'iniziativa Time's Up, fondo per il sostegno legale a donne che sono state vittime di molestie sul posto di lavoro. In una serata in cui tutte le donne presenti indossavano un vestito nero in onore delle vittime di molestie sessuali, Winfrey ha spiegato di considerare la stampa "importante come non mai, mentre cerchiamo di navigare questi tempi complicati".

In un'epoca di Fake News, anche in arrivo dal presidente Usa, "dire la verita' e' lo strumento piu' potente che abbiamo". Dopo avere sottolineato di essere la prima afroamericana a ricevere il Cecil B. DeMille Award - l'anno scorso andato a Maryl Streep - Winfrey ha promesso che "un nuovo giorno e' all'orizzonte". Secondo lei, "quando finalmente l'alba di quel giorno arrivera', sara' grazie a tante donne magnifiche, molte delle quali sono qui in questa stanza stasera. E anche a qualche uomo fenomenale, che ha lottato duro per fare in modo che [quelle donne] diventino le leader che ci portino a un punto dove nessuno dovra' mai dire di nuovo 'me too'", il movimento che ha trovato nuovo slancio a partire dallo scorso ottobre, quando il produttore cinematografico Harvey Weinstein e' diventato il primo di una serie di potenti a essere travolto da scandali di molestie sessuali che hanno macchiato Hollywood, Capitol Hill e il settore dei media.