Usa, la Fed alza i tassi di 25 punti base all'1,25-1,5%

Gli investitori non avevano giustamente dubbi: la Federal Reserve ha annunciato un aumento dei tassi per la terza volta nel 2017, la quinta dal giugno 2006. La banca centrale americana, ancora per un paio di mesi guidata da Janet Yellen, ha alzato il costo del denaro di 25 punti base all'1,25-1,5%. Lo ha fatto al termine dell'ultima riunione dell'anno in corso, la penultima per la prima donna ad essere arrivata a guidarla. Per Yellen, il prossimo appuntamento sarà il 30 e 31 gennaio 2018 quando per altro non è prevista una conferenza stampa. Quella in calendario invece oggi sarà per lei l'ultima occasione di confrontarsi con i giornalisti.



Il suo mandato quadriennale scadrà all'inizio di febbraio, quando passerà l'incarico a Jerome Powell (già membro del board della Fed e voluto dal presidente americano Donald Trump). La normalizzazione della politica monetaria dunque continua. E senza sorprese. E' da un anno che la Fed diceva che nell'anno in corso avrebbe compiuto tre aumenti dei tassi; inoltre, nei verbali della riunione del 31 ottobre e 1 novembre scorsi, diffusi il 22 novembre successivo, emerse che i membri del braccio di politica monetaria dell'istituto centrale si aspettavano una stretta "nel breve termine".

L'era della 'colomba' Janet Yellen alla Fed si avvia a chiudersi. Il primo presidente donna della banca centrale lascia 'forte' di cinque rialzi dei tassi di interesse durante la sua era, e l'avvio del processo di normalizzazione del bilancio della banca, schizzato a 4.500 miliardi di dollari con la crisi. Il mandato di Yellen alla Fed scade il 3 febbraio, quando il suo posto sara' preso - se sara' confermato dal Senato - da Jerome Powell. La prossima riunione della Fed sara' pochi giorni prima della scadenza del suo mandato. Ecco di seguito le cinque mosse di Yellen. - 14 DICEMBRE 2017: La Fed alza i tassi di interesse di un quarto di punto portandoli in una forchetta fra l'1,25% e l'1,50%. Si tratta della terza stretta dell'anno e della quinta dell'era Janet Yellen. - 14 GIUGNO 2017: Yellen alza i tassi di interesse di un quarto di punto in una forchetta fra l'1,00% e 1,25%. - 15 MARZO 2017: La banca centrale americana ritocca la rialzo di un quarto di punto i tassi di interesse fra lo 0,75% e e l'1%. Si tratta del primo aumento del 2017 e del terzo dal 2006. - 14 DICEMBRE 2016: La Fed alza i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli allo 0,50-0,75%. Si tratta del primo aumento del 2016 e del secondo da dieci anni. - 16 DICEMBRE 2015: La Fed di Yellen alza i tassi di interesse per la prima volta dal 2006. L'aumento e' di un quarto di punto in una forchetta fra lo 0,25% e lo 0,50%