Usa, mazzata per Trump. Troppa incertezza. Fmi taglia stime sul Pil

Il Fondo monetario internazionale ha tagliato le stime di crescita dell'economia statunitense a causa dell'incertezza politica e poiche' ritiene che l'amministrazione del presidente, Donald Trump, non riuscira' a ridurre la tassazione e aumentare la spesa per infrastrutture. Il Fmi, nella sua consueta revisione annuale dell'economia Usa, ha posto dei dubbi riguardo il piano di aumento dell'output previsto dalla Casa Bianca, e ha espresso scetticismo circa la capacita' di ottenere un tasso di crescita annuo del 3%. L'Organizzazione di Washington sostiene invece che gli Stati Uniti registreranno un aumento del Pil dell'1,7% nei prossimi cinque anni, nel caso in cui non ci fossero cambiamenti sostanziali delle politiche. Ad aprile, il Fondo riteneva che il piano di riforma fiscale e gli stimoli alla spesa avrebbero potuto far arrivare il tasso di crescita al 2,5%, rispetto all'attuale 2,3%.

Tuttavia, dopo alcune discussioni con i funzionari governativi, il Fmi ha modificato le sue previsioni, dichiarando che non e' piu' possibile contare le modifiche delle legislazioni nelle analisi, e si aspetta un incremento dell'output del 2,1% per quest'anno ed il prossimo. L'ottimismo iniziale circa la possibilita' che l'amministrazione statunitense riuscisse a modificare il sistema fiscale ed aumentare la spese per infrastrutture e' diminuito a causa dell'incertezza politica. Nel frattempo, i prezzi dell'azionario hanno registrato la piu' grande espansione della storia americana; il tasso di disoccupazione e' ritornato a livelli precedenti alla crisi. Per il Fmi, sono due fattori che nascondono alcune importanti sfide del futuro. La tecnologia sta infatti modificando sostanzialmente il mercato del lavoro e i prodotti, ma la crescita della produttivita' non sta aumentando. La forza lavoro di eta' avanzata mantiene il controllo del proprio mercato, dando origine ad una dinamica che mina la crescita e potrebbe essere peggiorata da politiche dell'immigrazione piu' restrittive.

L'alto livello di debito pubblico previene che si possano effettuare politiche basate sulla spesa, e il dollaro forte pesa sulla competitivita' degli Usa. "Dal nostro punto di vista, il modello economico statunitense non sta lavorando come potrebbe fare nel generare una crescita diffusa dei salari". Lo afferma Alejandro Werner, capo del dipartimento dell'emisfero occidentale del Fondo monetario internazionale. L'amministrazione Trump continuera' con l'attuale piattaforma economica, inclusi i tagli alla tassazione individuale e alle imprese, aumentando la spesa per infrastrutture e riducendo le regolamentazioni finanziarie, e cio' dovrebbe portare la crescita economica al 2% o al 4% annuo, tagliando il debito pubblico. Il Fmi ha espresso il suo parere negativo riguardo tali decisioni, interrogandosi sul fatto che il pacchetto di riforme proposte possa portare al raggiungimento del target fissato dal presidente Usa.

"Anche con il mix ideale di politiche favorevoli, la crescita potenziale sara' minore di quella prevista nel bilancio, e prendera' piu' tempo per materializzarsi", sostiene ancora il Fmi. L'esperienza internazionale e la storia degli Stati Uniti suggeriscono che una cresicta annua sostenuta di piu' dell'1% e' poco probabile, aggiungono ancora gli economisti dell'Organizzazione di Washington. Data la debolezza dell'economia, il Fmi ha concluso precisando che la Federal Reserve Usa dovrebbe temporaneamente andare oltre il suo target di inflazione del 2%, rallentando con gli incrementi dei tassi d'interesse pianificati.