Usa, rallenta il mercato del lavoro

A maggio, il passo con cui le aziende statunitensi hanno creato posti di lavoro è rallentato, toccando i minimi del maggio 2001. Negli Stati Uniti sono stati creati 138.000 posti di lavoro, mentre gli analisti ne attendevano 184.000. Come riferito dal dipartimento del Lavoro, il tasso di disoccupazione è sceso dal 4,4% al 4,3%, mentre le previsioni erano ferme al 4,4 per cento.

Il mercato del lavoro ha così rallentato rispetto ai mesi passati: a aprile ne erano stati aggiunto 211.000, a marzo solo 79.000, mentre a gennaio e febbraio erano stati creati 200.000 posti di lavoro. Nel 2016 erano stati creati in media 187.000 posti al mese, contro la media di 225.000 del 2015 e di 260.000 del 2014 (2014 e 2015 sono stati gli anni migliori dal 1999). Il tasso di disoccupazione, sceso al 4,3%, si è abbassato di 2,8 punti dall'agosto 2013, quando si attestava al 7,2%, ed è all'interno della media tra il 4 e il 5% precedente alla recessione. La Federal reserve considera come tollerabile un valore di lungo termine non superiore al 5,5 per cento.



La partecipazione alla forza lavoro, che si attesta attorno ai minimi dagli anni '70, è scesa dal 62,9 al 62,7%. In rialzo i salari orari, che sono aumentati di 4 centesimi a 26,22 dollari rispetto al mese precedente. Su base annuale, sono saliti del 2,5 per cento, sopra il range tra 1,9 e 2,2% segnato dal 2012 in poi e intorno a una crescita che si registra in media dalla fine del 2015. Includendo anche i 5,3 milioni di americani che si accontentano di un lavoro part-time, il tasso disoccupazione si è attestato all'8,4%, contro l'8,6% del mese precedente.