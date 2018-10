Usa, Sears travolta da Amazon. I supermercati Kmart in bancarotta

Sears, storico gruppo americano della grande distribuzione con 125 anni di storia, 90 mila dipendenti e 3mila negozi finisce in bancarotta. Travolta dall'esplosione di Amazon e di altri player delle vendite online, la società retailer, con i celebri Kmart gruppo leader della Gdo prima dell'avvento della catene Walmart, ha chiesto il Chapter 11, al tribunale fallimentare di White Plans.







L'indebitamento nei confronti dei creditori si aggirerebbe intorno ai 10 miliardi di dollari. La procedura fallimentare prevista dal Chapter 11 dovrebbe permettere all'impresa di continuare a operare senza la pressione dei creditori.

La richiesta di essere assistito dalla procedura del Chapter 11 è stata inoltrata da Sears visto che non è stato possibile trovare fuori dalla procedura un accordo con Esl Investments che avrebbe acquistato alcuni beni e asset con l'obiettivo di mettere liquidità in pista per una trasformazione del gruppo.

Nonostante una soluzione fuori dalla procedura fallimentare fosse l'approccio preferito da Esl, "non è stato possibile raggiungere questo obiettivo al di fuori del quadro di una procedura fallimentare.

"Esl ha investito tempo e denaro in Sears perche' - ha spiegato la societa' - crediamo che Sears abbia un futuro. Intendiamo lavorare a stretto contatto e collaborare con le altre parti interessate per ristrutturare il bilancio della societa'", utilizzando l'ombrello del 'Chapter 11' "in modo rapido ed efficiente".