Usa: Sotheby's passa al miliardario Patrick Drahi per 3.7 mld di dollari

Il miliardario franco-israeliano Patrick Drahi, fondatore del gruppo di telecomunicazioni Altice, ha

detto sì all'acquisto della casa d'aste newyorchese Sotheby's per 3,7 miliardi di dollari, compreso l'indebitamento. Lo riporta il Financial Times. Sotheby's, quotata a Wall Street, passa nuovamente in mani

private, dopo 31 anni. L'acquisizione porta le due principali case d'asta del mondo in mani francesi. Vent'anni fa, la rivale Christie's era stata comprata da Artemis, la holding della famiglia Pinault, per 1,2 miliardi di dollari.