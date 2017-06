Usa: Trump sceglie Christopher A. Wray come nuovo direttore Fbi

Il presidente americano Donald Trump ha scelto Christopher A. Wray, "un uomo dalle credenziali impeccabili", come nuovo direttore dell'Fbi. Lo ha annunciato in un tweet spiegando che "altri dettagli seguiranno". Si chiude cosi' la ricerca iniziata il 9 maggio scorso, quando a sorpresa Trump siluro' James Comey (che domani terra' la sua prima testimonianza pubblica da allora davanti a una commissione parlamentare che sta indagando sul Russiagate). Wray ha lavorato nel 2001 come assistente al ministro della Giustizia Larry Thompson. Dal 2003 al 2005 ha capitanato la divisione penale del ministero.

Laureatosi alla scuola di legge di Yale, aveva lavorato nello studio legale King & Spalding ad Atlanta prima di passare al dipartimento di Giustizia; e' poi tornato in quello studio nel 2005, dove ha difeso crimini dei colletti bianchi. Ha rappresentato per esempio il governatore del New Jersey (un repubbliano alleato di Trump) Chris Christie in una disputa legale riguardante la chiusura di una corsia di un ponte che connette il suo Stato a quello di New York.