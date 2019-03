Utility: i broker "promuovono" la conferma dei CEO di Snam e Italgas

Main First e JPMorgan "promuovono" la conferma dei CEO di Snam e Italgas.

Stando alle indiscrezioni riportate nel week-end dal Sole 24 Ore, Marco Alverà e Paolo Gallo, rispettivamente CEO di Snam e Italgas, verranno rinnovati nelle assemblee di primavera per un altro triennio alla guida delle due utility, a fronte invece di un possibile cambio della guardia alla Presidenza.

Secondo Main First, che valuta Snam e Italgas con rating neutral e target price rispettivamente a 4,37 euro e 5,22 euro, la notizia della conferma dei CEO è positiva per entrambe le azioni poiché dà visibilità sulla continuità della strategia delle due aziende. JPMorgan, invece, sottolinea come sia ampiamente riconosciuto come Alverà, numero uno di Snam, abbia svolto un ottimo lavoro "combinando risultati di breve termine con una visione di lungo termine, aprendo la società a investimenti green anche sulla mobilità che aumenteranno i Capex di lungo termine per il Gruppo", aggiungendo che "rimuoverlo per motivi politici sarebbe stato visto in modo negativo".