Uzbekistan, Eldorado per le Pmi? Al via 600 progetti per 40 miliardi

Una superficie di poco meno di 450 mila km quadrati per 30 milioni di abitanti. Confini geometrici frutto dell’architettura politica di Mosca, tracciati per la prima volta nel 1922 all’indomani della costituzione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (Urss) e Stato nato nel 1991 dalle ceneri della stessa Urss. Sono i numeri principali dell'Uzbekistan, repubblica caucasica la cui economia si basa sulla produzione tessile, abbigliamento e prodotti in cuoio (tasso di crescita è pari a 11,7%), prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco (10,8%), preparati farmaceutici (23,9%), prodotti chimici, gomma e materie plastiche (29,7%) e altri prodotti minerali non metallici (13,8%).

Il governo di Tashkent sta cercando di spingere sulla trasformazione industriale della propria economia promuovendo gli insediamenti anche nelle zone meno popolate del Paese. Nel dicembre dello scorso anno, l'Uzbekistan ha adottato l'aggiornamento del programma triennale sulla localizzazione. Il programma aggiornato prevede un nuovo approccio per il collocamento di progetti d'investimento, dando la priorità alle iniziative attuate nelle regioni remote e zone con sovvenzioni. Recentemente, sono stati adottati otto programmi quinquennali per la lavorazione delle risorse minerarie, la metallurgia ferrosa e non ferrosa, chimica e petrolchimica, farmaceutica, industria leggera e alimentare, e una serie di altri settori. In totale sono oltre 600 progetti d'investimento del valore di circa 40 miliardi di dollari.

L'attuazione di questi progetti aumenterà la produzione industriale di 1,5 volte entro il 2021, portando la quota del settore nel Pil dal 33,6% al 36%. Si prevede che la quota d'industria di trasformazione nel Pil aumenterà dal 80% al 85%. Secondo i dati forniti dal Ministero uzbeko dell'Economia, il volume della trasformazione della fibra di cotone ha raggiunto il 40%. Produzione per cui lo Stato offre le linee di credito per l'acquisto delle attrezzature moderne di filatura, tessitura e tintura con lo scopo di modernizzare uno dei settori principali dell'economia e spingere l'export.

I progetti dell'industria leggera realizzati, contribuiscono a dotare le imprese con attrezzature e tecnologie moderne, all'aumento del volume della produzione di prodotti finiti di consumo. Prodotti di alta qualità dell'industria leggera e tessile dell'Uzbekistan si esportano all'estero. Nel 1991 il volume di trasformazione della fibra di cotone in Uzbekistan non superava il 7%, nel 2016 ha raggiunto il 40%. Oggi le imprese tessili esportano i loro prodotti in più di 50 paesi, fra cui Brasile, Cile, Croazia, Nigeria.

In Uzbekistan, inoltre, sono state elaborate 53 proposte di progetto per il collocamento di nuovi impianti di produzione del valore di 152 milioni di dollari sulla free tax zone di "Khazarasp", circa 600 ettari (a progetto concluso) che ospiteranno impianti dedicati alla trasformazione dei prodotti agricoli, il loro stoccaggio, imballaggio, per la produzione tessile, calzature e prodotti di cuoio, farmaceutica, per la trasformazione dei prodotti alimentari e ingegneria elettrica e meccanica, industria automobilistica, edilizia.